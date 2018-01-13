İstanbul'da Feci Olay: 3 Kağıt Toplayıcı Yanarak Feci Şekilde Can Verdi

Son dakika haberi İstanbul'dan geldi. Alınan bilgilere göre İstanbul Beylikdüzü'nde yangın çıktı. Beylikdüzü'nde, kağıt toplayıcılarının kaldığı barakada çıkan yangında, barakada bulunan 3 kişi hayatını kaybederken bir kişi de yaralandı.

Bugün sabah saat 06.30 sularında Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi'nde bulunan bir barakada meydana gelen yangında, edinilen bilgilere göre, kağıt toplayıcılarının kaldığı konteynerde iddiaya göre sobadan çıkan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı. Yangın kısa sürede bütün konteyneri sardı. Durumu gören yabancı uyruklu kişiler durumu patronlarına bildirdi. Patronları da durumu hemen itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etmeye başladı. Yangının büyümesi üzerine destek ekipler bölgeye istendi.

3 Kişi Hayatını Kaybetti

Yangın kontrol altına alındıktan sonra içeri giren ekipler 3 kişinin cansız bedenine ulaştı. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaptı. Sağlık ekipleri de yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı daha sonra çevrede bulunan hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili polis tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kpsscafe.com.tr | Ankara