İstanbul'da Dehşet! Şimdi Her Yerde Aranıyor

İstanbul Sultangazi'de hatalı sollama yapan minibüs sürücüsü kontrolden çıkarak 6 aracı birden biçti. Caddenin savaş alanına döndüğü o kaza güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Sürücünün ise olay yerinden kaçtığı ve hala firar halinde olduğu bildirildi.

Kaza geçtiğimiz cumartesi günü saat 23.00 sıralarında Sultangazi 1. Cebeci Caddesi üzerinde meydana geldi. Elde edilen bilgilere göre, cadde üzerinde aşırı süratli bir şekilde seyir halindeki minibüs sürücüsü sollama yapmak istedi.

Fakat sürücü hatalı sollama sebebiyle bir anda aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek kontrolden çıktı. Trafikteki ve park halindeki 6 aracı adeta biçti. Ortalığın savaş alanına döndüğü kaza, yaşanan panik ve taksi şoförünün aracından çıkartılması vatandaşlarca ve güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Bu arada kaçtığı belirtilen minibüs şoförü polis tarafından her yerde aranıyor.

KPSSCAFE - ANKARA