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İstanbul'da Arabadan Deste Deste Euro Fırlattılar ! Bulan Kaçıyor...

İstanbul Fatih'de cadde üzerinde seyir halindeki bir otomobilin camı açılarak sokağa deste deste euro fırlattılar. Çevredeki vatandaşların çoğu euroları toplayarak olay yerinden uzaklaşırken, bazı vatandaşlar polis ekiplerine euroları teslim etti.

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İstanbul'da Arabadan Deste Deste Euro Fırlattılar ! Bulan Kaçıyor...

İstanbul Fatih'de cadde üzerinde seyir halindeki bir otomobilin camı açılarak sokağa deste deste euro fırlattılar. Çevredeki vatandaşların çoğu euroları toplayarak olay yerinden uzaklaşırken, bazı vatandaşlar polis ekiplerine euroları teslim etti.

17 Mayıs 2018 Perşembe 17:11
İstanbul'da Arabadan Deste Deste Euro Fırlattılar ! Bulan Kaçıyor...

İstanbul Fatih'de cadde üzerinde seyir halindeki bir otomobilin camı açılarak sokağa deste deste euro fırlattılar. Çevredeki vatandaşların çoğu euroları toplayarak olay yerinden uzaklaşırken, bazı vatandaşlar polis ekiplerine euroları teslim etti.  

Fatih Adnan Menderes Bulvarı'nda seyir halindeki bir otomobilden deste deste euro fırlatıldı. Esrarengiz otomobil hiç durmadan yolculuğuna devam ederken, vatandaşlar saçılan paraları topladı. Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre, olay saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Çevrede bulunan bazı vatandaşlar paraları toplayarak olay yerinden uzaklaşırken, 1 ıraklı iş adamı ve bazı vatandaşlar paraları olay yerine gelen polis ekiplerine teslim ettiler.

Görgü tanıkları 20 binin üzerinde euro dağıtıldığını iddia etti. Polis mobese kayıtlarını inceleyerek esrarengiz olayı çözmek için çalışma başlattı.

Paraların gerçek olduğu bildiriliyor.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 17.05.2018 17:18
Anahtar Kelimeler:
EuroEuro FırlattılarIstanbul
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