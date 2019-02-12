İstanbul Çekmeköy'de düşen askeri helikopterin düşme anı kamerada!

İstanbul Çekmeköy'de düşen askeri helikopterin düşme anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.
Görüntülerde, havada hareket halindeki helikopterin bir süre sonra aşağı doğru düşmeye başladığı görülüyor.
'HELİKOPTER DÜŞÜYOR' DİYE BAĞIRDI
Düştüğü sırada görüntüleri çeken vatandaşın, "Helikopter düşüyor" diye defalarca bağırdığı görüntülere yansıyor.
Düşen helikopterde 4 askerimiz şehit oldu.
DÜŞEN HELİKOPTER 34 DAKİKA HAVADA KALMIŞ
Çekmeköy'de saat 18:51'de düşen 4'üncü Kara Havacılık Alay Komutanlığına ait UH-1 tipi helikopter havalandığı Samandra'ya geri dönecekti. Helikopterin saat 18:17'de "ilim02" çağrı adı ile kalkış yaptığı öğrenildi.
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