İstanbul Çekmeköy'de askeri helikopter düştü: 4 Askerimiz Şehit Oldu!

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Çekmeköy ilçemizdeki bir site içerisine askeri helikopterimiz zorunlu iniş yaparken düştü." ifadelerini kullandı.

Vali Yerlikaya açıklamasının devamında ''Çekmeköy ilçemiz Kirazlıdere Mahallesi Sultangazi Caddesi Parkverde Sitesi'ne düşen askeri helikopterdeki 4 yaralı askerimiz Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmiştir.'' dedi.

ACI HABER GELDİ

Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem CNN TÜRK canlı yayınında yaptığı açıklamada ''1 askerimiz şehit oldu'' dedi.

Erdem, helikopterin bir sitenin içindeki binaların arasına düştüğünü de aktardı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Anadolu cumhuriyet Başsavcılığı, Çekmeköy'de düşen helikoptere ilişkin olarak soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında bir başsavcı vekili ve iki savcı görevlendirildi.

''ASKERİ HELİKOPTER İRTİFA KAYBETTİ''

Kanal D İstihbarat Şefi Emrullah Erdinç'in olay yerinde aldığı bilgiye göre, emniyette yer alan ilk kayıtlara göre, askeri helikopterin irtifa kaybettiği, kademeli olarak alçaldığı, kendisine uygun bir alan aradığı, askeri lojmanların olduğu kısımda inmeye hazırken dengesini kaybederek yere doğru çakıldığı bilgisi geldi.

Yaralıların çevredeki insanlar tarafından hastaneye kaldırıldığı bilgisi alındı.

4 ASKER ŞEHİT OLMUŞTU

İstanbul Sancaktepe'de 26 Kasım 2018'de eğitim uçuşu yapan askeri helikopter mahalle arasında düşmüştü. Kazada 4 askerimiz şehit olurken 1 askerimiz de yaralanmıştı.