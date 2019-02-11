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İstanbul Çekmeköy'de askeri helikopter düştü: 4 Askerimiz Şehit Oldu!

Son Dakika... İstanbul Çekmeköy'de bir site içerisine askeri helikopter düştü. İstanbul Valisi Yerlikaya, helikopterin zorunlu iniş yaparken düştüğünü söyledi. Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem yaptığı açıklamada ''1 askerimiz şehit oldu'' dedi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, kazaya ilişkin soruşturma başlattı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya olay yerine geldi

İstanbul Çekmeköy'de askeri helikopter düştü: 4 Askerimiz Şehit Oldu!

Son Dakika... İstanbul Çekmeköy'de bir site içerisine askeri helikopter düştü. İstanbul Valisi Yerlikaya, helikopterin zorunlu iniş yaparken düştüğünü söyledi. Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem yaptığı açıklamada ''1 askerimiz şehit oldu'' dedi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, kazaya ilişkin soruşturma başlattı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya olay yerine geldi

11 Şubat 2019 Pazartesi 19:49
İstanbul Çekmeköy'de askeri helikopter düştü: 4 Askerimiz Şehit Oldu!

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Çekmeköy ilçemizdeki bir site içerisine askeri helikopterimiz zorunlu iniş yaparken düştü." ifadelerini kullandı.

Vali Yerlikaya açıklamasının devamında ''Çekmeköy ilçemiz Kirazlıdere Mahallesi Sultangazi Caddesi Parkverde Sitesi'ne düşen askeri helikopterdeki 4 yaralı askerimiz Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmiştir.'' dedi.

ACI HABER GELDİ

Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem CNN TÜRK canlı yayınında yaptığı açıklamada ''1 askerimiz şehit oldu'' dedi.

Erdem, helikopterin bir sitenin içindeki binaların arasına düştüğünü de aktardı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Anadolu cumhuriyet Başsavcılığı, Çekmeköy'de düşen helikoptere ilişkin olarak soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında bir başsavcı vekili ve iki savcı görevlendirildi.

''ASKERİ HELİKOPTER İRTİFA KAYBETTİ''

Kanal D İstihbarat Şefi Emrullah Erdinç'in olay yerinde aldığı bilgiye göre, emniyette yer alan ilk kayıtlara göre, askeri helikopterin irtifa kaybettiği, kademeli olarak alçaldığı, kendisine uygun bir alan aradığı, askeri lojmanların olduğu kısımda inmeye hazırken dengesini kaybederek yere doğru çakıldığı bilgisi geldi.

Yaralıların çevredeki insanlar tarafından hastaneye kaldırıldığı bilgisi alındı.

4 ASKER ŞEHİT OLMUŞTU

İstanbul Sancaktepe'de 26 Kasım 2018'de eğitim uçuşu yapan askeri helikopter mahalle arasında düşmüştü. Kazada 4 askerimiz şehit olurken 1 askerimiz de yaralanmıştı. 

Son Güncelleme: 11.02.2019 21:07
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istanbul çekmeköy askeri helikopter düştü askerimiz şehit oldu
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Hasan 7 gün önce

4 asker sehit oldu diyosunuz haberin iceriginde oyle bir sey yok tiklanmak icin yapmayin sunu vicdansizlar

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