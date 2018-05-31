İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan UBER Açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'dan Uber açıklaması geldi. Ulaşım Koordinasyon Merkezi Toplantısında konuşan Uysal, hükümetin Uber ile ilgili karar aldığını hatırlatarak, A-1 , D-2 belgesiyle uber işletmeciliği yapılmaması gerektiğini söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Uysal, "Başka belgelerle Uber işine girilmesin. Yani A-1, D-2 belgesiyle Uber işletmeciliği yapılmasın. Bugünkü Ulaşım Koordinasyon Merkezi'ndeki toplantıda hükümetimizin aldığı karar çerçevesinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak verdiğimiz 'Turizm İşletme Belgesi' ile herhangi bir iş yapılmaması yönünde bir karar alınabilir. Eğer, bu belge ile başka bir iş yapıldığı tespit edilirse iki yıl süreyle belgenin iptal edilmesi şeklinde bir kararımız çıkacak diye düşünüyorum. Bu çıkarsa yine sizlerle görüşürüz. Belediyenin verdiği Turizm İşletme Belgesini kullananların, o belgeleri iptal edilecek ve dolayısıyla bu alanda iş yapamayacaklar. Bizim turizm belgesini alıp da Uber işletmeciliği yapan birisi tespit edilirse turizm belgeleri iptal edilecek." şeklinde konuştu.

Turizm İşleme Belgeisyle Ubercilik yapılıyor mu şeklinde kendisine yöneltilen bir soruyu yanıtlayan Uysal, "Kimlerin nasıl yaptığını Uber'ciler daha iyi biliyor, biz bilmiyoruz. Kanaatimiz şu anda Turizm İşletme Belgesi, Ulaştırma Bakanlığı'ndan alınan D-2 belgesi ve A1 belgeleriyle Uber yapılıyorsa, bu Uber'i yasaklamış olur. Ancak herhangi bir vatandaş ya da taksici kendisi, bu işi yapıyorsa, -ki bazı taksi plakası sahiplerinin de bu işi yaptıkları söyleniyor- biz bunları bilmiyoruz. Ama bizim taksicilere önerimiz, vatandaşa Uber'i aratmayacak bir sistem üzerine kendilerini daha yenilemeleridir. Bizim geliştirdiğimiz İTAKSİ tarzı uygulama ile vatandaşa daha iyi bir hizmet verirlerse ve kendilerini geliştirirlerse, İBB olarak taksicilerimiz yanında durmaya hazırız." dedi.