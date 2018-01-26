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İstanbul Ataşehir'de Alt Geçitte Sıkışan Kamyon İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı

İstanbul Ataşehir'de alt geçitte sıkışan asansör yüklü kamyon itfaiye ekiplerinin çalışmaları neticesinde kurtarıldı.  Elde edilen bilgilere göre, 06 plakalı Ziya Keskin idaresindeki asansör yüklü kamyon, 4 metre 40 santimetre yüksekliğindeki Yeni Sahre Alt geçidinde sıkıştı.

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İstanbul Ataşehir'de Alt Geçitte Sıkışan Kamyon İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı

İstanbul Ataşehir'de alt geçitte sıkışan asansör yüklü kamyon itfaiye ekiplerinin çalışmaları neticesinde kurtarıldı.  Elde edilen bilgilere göre, 06 plakalı Ziya Keskin idaresindeki asansör yüklü kamyon, 4 metre 40 santimetre yüksekliğindeki Yeni Sahre Alt geçidinde sıkıştı.

26 Ocak 2018 Cuma 17:28
İstanbul Ataşehir'de Alt Geçitte Sıkışan Kamyon İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı

İstanbul Ataşehir'de Alt Geçitte Sıkışan Kamyon İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı

İstanbul Ataşehir'de alt geçitte sıkışan asansör yüklü kamyon itfaiye ekiplerinin çalışmaları neticesinde kurtarıldı.  Elde edilen bilgilere göre, 06 plakalı Ziya Keskin idaresindeki asansör yüklü kamyon, 4 metre 40 santimetre yüksekliğindeki Yeni Sahre Alt geçidinde sıkıştı.

Durumun haber verilmesi sonrasında olay yerine polis ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemleri alındıktan sonra kamyonun lastiklerinin havası indirildi. Kurtulmak için manevra yaptırılan kamyon, bir kaç kez denemenin ardından alt geçitten çıkamadı. Bunun üzerine İtfaiye ekipleri kamyondaki asansörün metal aksamlarını kesti. 2 Saat süren çalışmanın ardından kamyon alt geçitten kurtarıldı. Bölgede bir süre aksayan trafik , aracın çekilmesiyle birlikte normale döndü.

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IstanbulIstanbul Ataşehir
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