İstanbul, Ankara, İzmir Bayram Namazı Saatleri
Bayram namazı saati, bugün son oruç ibadetinin gerçekleşmesiyle birlikte araştırılmaya başlandı. 15 Haziran 2018 Cuma günü erken saatlerde cemaatle birlikte kılınacak bayram namazının ardından dostlar ve akrabalar bayramlaşma etkinliğine başlayacak. Peki bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan bayram namazı saatleri :
Adana: 06.02, Adıyaman: 05.48, Afyon: 06.17, Ağrı: 05.24, Aksaray: 06.04, Amasya: 05.50, Ankara: 06.04, Antalya: 06.21, Ardahan: 05.22, Artvin: 05.25, Aydın: 06.30, Balıkesir: 06.25, Bartın: 06.02, Batman: 05.36, Bayburt: 05.34, Bilecik: 06.15, Bingöl: 05.36, Bitlis: 05.31, Bolu: 06.07, Burdur: 06.20, Bursa: 06.19, Çanakkale: 06.30, Çankırı: 05.59, Çorum: 05.54, Denizli: 06.25, Diyarbakır: 05.40, Düzce: 06.09, Edirne: 06.25, Elazığ: 05.42, Erzincan: 05.38, Erzurum: 05.31, Eskişehir: 06.14, Gaziantep: 05.53, Giresun: 05.40, Gümüşhane: 05.36, Hakkari: 05.27, Hatay: 06.00, Iğdır: 05.20, Isparta: 06.19, İstanbul: 06.17, İzmir: 06.31, Kahramanmaraş: 05.54, Karabük: 06.02, Karaman: 06.10, Kars: 05.22, Kastamonu: 05.57, Kayseri: 05.57, Kırıkkale: 06.02, Kırklareli: 06.22, Kırşehir: 06.01, Kilis: 05.55, Kocaeli: 06.14, Konya: 06.11, Kütahya: 06.17, Malatya: 05.46, Manisa: 06.29, Mardin: 05.39, Mersin: 06.05, Muğla: 06.29, Muş: 05.33, Nevşehir: 06.00, Niğde: 06.02, Ordu: 05.41, Osmaniye: 05.58, Rize: 05.31, Sakarya: 06.12, Samsun: 05.47, Siirt: 05.33, Sinop: 05.49, Sivas: 05.48, Şanlıurfa: 05.47, Şırnak: 05.32, Tekirdağ: 06.23, Tokat: 05.48, Trabzon: 05.34, Tunceli: 05.40, Uşak: 06.21, Van: 05.26, Yalova: 06.17, Yozgat: 05.57, Zonguldak: 06.05."
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