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İstanbul, Ankara, İzmir Bayram Namazı Saatleri

Bayram namazı saati, bugün son oruç ibadetinin gerçekleşmesiyle birlikte araştırılmaya başlandı.

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İstanbul, Ankara, İzmir Bayram Namazı Saatleri

Bayram namazı saati, bugün son oruç ibadetinin gerçekleşmesiyle birlikte araştırılmaya başlandı.

14 Haziran 2018 Perşembe 17:50
İstanbul, Ankara, İzmir Bayram Namazı Saatleri

İstanbul, Ankara, İzmir Bayram Namazı Saatleri

Bayram namazı saati, bugün son oruç ibadetinin gerçekleşmesiyle birlikte araştırılmaya başlandı. 15 Haziran 2018 Cuma günü erken saatlerde cemaatle birlikte kılınacak bayram namazının ardından dostlar ve akrabalar bayramlaşma etkinliğine başlayacak. Peki bayram namazı saat kaçta kılınacak?  İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan bayram namazı saatleri : 

Adana: 06.02, Adıyaman: 05.48, Afyon: 06.17, Ağrı: 05.24, Aksaray: 06.04, Amasya: 05.50, Ankara: 06.04, Antalya: 06.21, Ardahan: 05.22, Artvin: 05.25, Aydın: 06.30, Balıkesir: 06.25, Bartın: 06.02, Batman: 05.36, Bayburt: 05.34, Bilecik: 06.15, Bingöl: 05.36, Bitlis: 05.31, Bolu: 06.07, Burdur: 06.20, Bursa: 06.19, Çanakkale: 06.30, Çankırı: 05.59, Çorum: 05.54, Denizli: 06.25, Diyarbakır: 05.40, Düzce: 06.09, Edirne: 06.25, Elazığ: 05.42, Erzincan: 05.38, Erzurum: 05.31, Eskişehir: 06.14, Gaziantep: 05.53, Giresun: 05.40, Gümüşhane: 05.36, Hakkari: 05.27, Hatay: 06.00, Iğdır: 05.20, Isparta: 06.19, İstanbul: 06.17, İzmir: 06.31, Kahramanmaraş: 05.54, Karabük: 06.02, Karaman: 06.10, Kars: 05.22, Kastamonu: 05.57, Kayseri: 05.57, Kırıkkale: 06.02, Kırklareli: 06.22, Kırşehir: 06.01, Kilis: 05.55, Kocaeli: 06.14, Konya: 06.11, Kütahya: 06.17, Malatya: 05.46, Manisa: 06.29, Mardin: 05.39, Mersin: 06.05, Muğla: 06.29, Muş: 05.33, Nevşehir: 06.00, Niğde: 06.02, Ordu: 05.41, Osmaniye: 05.58, Rize: 05.31, Sakarya: 06.12, Samsun: 05.47, Siirt: 05.33, Sinop: 05.49, Sivas: 05.48, Şanlıurfa: 05.47, Şırnak: 05.32, Tekirdağ: 06.23, Tokat: 05.48, Trabzon: 05.34, Tunceli: 05.40, Uşak: 06.21, Van: 05.26, Yalova: 06.17, Yozgat: 05.57, Zonguldak: 06.05."

KPSSCAFE- ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
istanbul ankara izmir bayram namazı
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