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İşsizlik rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ağustos ayı işsizlik rakamlarını açıkladı. Buna göre Ağustos ayı işsizlik oranı yüzde 11,1 oldu

İşsizlik rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ağustos ayı işsizlik rakamlarını açıkladı. Buna göre Ağustos ayı işsizlik oranı yüzde 11,1 oldu

15 Kasım 2018 Perşembe 09:40
İşsizlik rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ağustos ayı işsizlik rakamlarını açıkladı. Buna göre Ağustos ayı işsizlik oranı yüzde 11,1 oldu.

Temmuz ayı işsizlik oranı yüzde 10,8 iken, Mayıs ayı işsizlik rakamı 9,7'den Haziran'da yeniden çift haneye çıkarak 10,2 olmuştu.
 

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 15.11.2018 12:13
Anahtar Kelimeler:
işsizlik rakamları açıklandı
Yorumlar
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halil ibrahim 2 saat önce

önemli değilki 11 olmuş 21 olmuş onlar için bir yetkili çıkar istihdama katılma oranlarına bakın der işin içnden çıkar her işsizlik rakamları açıklandığında aynı tiyatro

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Mehmet 2 saat önce

Aralıkta İşsizlik rekor kıracak

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hüseyin 1 saat önce

şimdi izleyin yerel seçimlere kadar vay şu kadar kişi alınacak vay bu kadar kişi alınacak haberleri peşpeşe gelir bu alımların seçim yatırımı olduğu kabak gibi belli,bunu görmüyoruz sanmayın,sizi gidi uyanıklar sizi

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