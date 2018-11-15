İşsizlik rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ağustos ayı işsizlik rakamlarını açıkladı. Buna göre Ağustos ayı işsizlik oranı yüzde 11,1 oldu.
Temmuz ayı işsizlik oranı yüzde 10,8 iken, Mayıs ayı işsizlik rakamı 9,7'den Haziran'da yeniden çift haneye çıkarak 10,2 olmuştu.
KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA
Son Güncelleme: 15.11.2018 12:13
önemli değilki 11 olmuş 21 olmuş onlar için bir yetkili çıkar istihdama katılma oranlarına bakın der işin içnden çıkar her işsizlik rakamları açıklandığında aynı tiyatro
Aralıkta İşsizlik rekor kıracak
şimdi izleyin yerel seçimlere kadar vay şu kadar kişi alınacak vay bu kadar kişi alınacak haberleri peşpeşe gelir bu alımların seçim yatırımı olduğu kabak gibi belli,bunu görmüyoruz sanmayın,sizi gidi uyanıklar sizi