Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

İsrail'de Gözaltına Alınan Türk Vatandaşından Haber Yok

Ziyaret için Kudüs'te bulunan Türk Vatandaşı Ebru Özkan, dönüş yolculuğu için bulunduğu havalimanında gözaltına alındı.

banner396

İsrail'de Gözaltına Alınan Türk Vatandaşından Haber Yok

Ziyaret için Kudüs'te bulunan Türk Vatandaşı Ebru Özkan, dönüş yolculuğu için bulunduğu havalimanında gözaltına alındı.

12 Haziran 2018 Salı 22:59
İsrail'de Gözaltına Alınan Türk Vatandaşından Haber Yok

Ziyaret için Kudüs'te bulunan Türk Vatandaşı Ebru Özkan, dönüş yolculuğu için bulunduğu havalimanında gözaltına alındı. Genç kadından haber alınamıyor. Özel bir turla Kudüs'e giden Türk vatandaşı Ebru Özkan'ın dönüş için bulunduğu İsrail'in Ben-Gurion havaalanında dün 16:30'da olan dönüş uçağına binmesine müsaade edilmedi.

İsrail tarafından alıkonulan Özkan'dan o saatten bu yana kendisinden haber alınamıyor. Türkiye'ye dönüş için havalimanında bavulları teslim eden genç kadın, bavulları teslim etmesinin ardından İsrailli bir görevli tarafından durduruldu. Kendisine yöneltilen İngilizce bilip bilmediği sorusuna hayır demesine rağmen İsrailli güvenlik güçleri tarafından alıkonuldu.

Gruptaki diğer arkadaşlarının itirazlarına rağmen genç kadının dönüşüne izin verilmedi. Tel-Avivdeki Türkiye Büyükelçiliği İsrailli yetkililerle iletişim halinde olduklarını, güvenlik gerekçesiyle genç kadının tutulduğunu bildirdi. Ancak Özkan'ın ne zaman geri döneceğine dair bilgi bulunmuyor. Talihsiz kadının ailesi endişe içerisinde.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
IsrailIsrail Gözaltı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sakarya'da 7 Yaşındaki Çocuk Girdiği Derede Boğuldu!
Sakarya'da 7 Yaşındaki Çocuk Girdiği Derede Boğuldu!
Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan Kayısı Ağacı Cevabı
Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan Kayısı Ağacı Cevabı
Diyarbakır'da Tacizciyi Linç Ediyorlardı! Son Anda Kurtuldu
Diyarbakır'da Tacizciyi Linç Ediyorlardı! Son Anda Kurtuldu

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim