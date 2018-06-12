İsrail'de Gözaltına Alınan Türk Vatandaşından Haber Yok

Ziyaret için Kudüs'te bulunan Türk Vatandaşı Ebru Özkan, dönüş yolculuğu için bulunduğu havalimanında gözaltına alındı. Genç kadından haber alınamıyor. Özel bir turla Kudüs'e giden Türk vatandaşı Ebru Özkan'ın dönüş için bulunduğu İsrail'in Ben-Gurion havaalanında dün 16:30'da olan dönüş uçağına binmesine müsaade edilmedi.

İsrail tarafından alıkonulan Özkan'dan o saatten bu yana kendisinden haber alınamıyor. Türkiye'ye dönüş için havalimanında bavulları teslim eden genç kadın, bavulları teslim etmesinin ardından İsrailli bir görevli tarafından durduruldu. Kendisine yöneltilen İngilizce bilip bilmediği sorusuna hayır demesine rağmen İsrailli güvenlik güçleri tarafından alıkonuldu.

Gruptaki diğer arkadaşlarının itirazlarına rağmen genç kadının dönüşüne izin verilmedi. Tel-Avivdeki Türkiye Büyükelçiliği İsrailli yetkililerle iletişim halinde olduklarını, güvenlik gerekçesiyle genç kadının tutulduğunu bildirdi. Ancak Özkan'ın ne zaman geri döneceğine dair bilgi bulunmuyor. Talihsiz kadının ailesi endişe içerisinde.

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