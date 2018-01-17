Isparta'daki Uçak Kazasında Şehit Olan Askerlerin İsimleri Açıklandı

Türkiye bugün Isparta'dan gelen uçak kazası haberi ile yasa boğuldu. Eskişehir'den eğitim için kalkan iki pilot ve bir teknisyenin bulunduğu CN-235 CASA tipi askeri uçak Eğirdir Gölü'nün kuzey kısmında düştü. Düşen uçakta bulunan 3 asker kaza yerinde şehit oldu. Şehit olan askerlerin isimleri belli oldu.

Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Kırkbaş köyü Hodulluca mevkisinde düşen uçakta bulunan ve uçağın düşmesi sonucu şehit olan askerlerimizin isimleri şu şekilde; Hava Pilot Binbaşı Ümit Karamustafa, Hava Pilot Yüzbaşı Ali Şahin Odabaşı ve Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Kadir Arlı.

Enkaz Görüntüleri

3 şehit verdiğimiz kazada enkaz görüntülerinde uçağın ana gövdesinin parçalanmadığı görülüyor. Yayınlanan görüntülerden bazı kısımlarının ise etrafa dağıldığını gözlemlemek mümkün.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, CN-235 CASA tipi askeri nakliye uçağı, Eskişehir 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığından planlı uçuş eğitimi için iki pilot ve bir teknisyenle saat 11.03'te kalktı. Uçakla saat 12.50 civarında radar irtibatının kesilmesinin ardından hemen arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Kpsscafe.com.tr | Ankara