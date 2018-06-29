Isparta'da Korkunç Olay! 2 Köpeği Öldürdü, 3 Köpeği Yaraladı

Isparta'da av tüfeğiyle ateş ederek 2 sokak köpeğini öldüren ve 3 köpeği de yaralayan M.K. güvenlik kameraları tarafından tespit edilerek emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. Isparta'da av tüfeğiyle ateş ettiği 5 sokak köpeğinden 2'sini öldüren, 3'ünü de yaralayan zanlı yakalandı.

Elde edilen bilgilere göre, Petek Sanayi sitesinde sokak köpeklerinin öldürüldüğü yönündeki ihbar üzerine polis çalışma başlattı. Olay yerine giden ekipler, av tüfeğiyle ateş edilen 5 sokak köpeğinin 2'sinin öldüğünü belirledi. Yaralı diğer köpekler bakım merkezine götürülerek tedavi altına alındı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler şüpheli M.K'ya ulaştı. Zanlı tarafından hayvan katliamında kullandığı av tüfeği de ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı ifadesi alındıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.