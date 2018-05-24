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İsmail Küçükkaya'ya Hapis Cezası! Gerekçeli Karar Açıklandı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın eşinin FETÖ'nün haberleşme yazılımı Bylock'u kullandığı yönünde iddialar ortaya atan gazeteci İsmail Küçükkaya ve Avukat Fidel Okan hakkında 'Kamu görevlisine alenen hakaret' ve 'Türkiye Cumhuriyeti Kurum ve Organlarını Aşağılama' suçundan 16 ay 20 gün hapis cezası verilmişti.

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İsmail Küçükkaya'ya Hapis Cezası! Gerekçeli Karar Açıklandı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın eşinin FETÖ'nün haberleşme yazılımı Bylock'u kullandığı yönünde iddialar ortaya atan gazeteci İsmail Küçükkaya ve Avukat Fidel Okan hakkında 'Kamu görevlisine alenen hakaret' ve 'Türkiye Cumhuriyeti Kurum ve Organlarını Aşağılama' suçundan 16 ay 20 gün hapis cezası verilmişti.

24 Mayıs 2018 Perşembe 12:07
İsmail Küçükkaya'ya Hapis Cezası! Gerekçeli Karar Açıklandı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın eşinin FETÖ'nün haberleşme yazılımı Bylock'u kullandığı yönünde iddialar ortaya atan gazeteci İsmail Küçükkaya ve Avukat Fidel Okan hakkında 'Kamu görevlisine alenen hakaret' ve 'Türkiye Cumhuriyeti Kurum ve Organlarını Aşağılama' suçundan 16 ay 20 gün hapis cezası verilmişti.

Mahkeme gerekçeli kararı açıkladı.  Bakırköy 18. Asliye Ceza Hakimi Ülker Kirazcı, Küçükkaya ve Okan'ın gerekçeli kararında , yapılan haberin gerçekliğinin araştırılmasının yanı sıra kullanılan dilin küçültücü olmaması gerektiğini belirtti. Küçükkaya ve Okan'ın geniş kitlelere hitap edebileceği bilinen Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Hükümet üyesi bakanı ilgilendiren bir konuda iddiaları ortaya atmadan önce ciddi bir araştırma yapmadıkları öne sürülürken, aynı zamanda iddiaların doğrulatılmadığı, sosyal medya üzerinden FETÖ PDY ve diğer örgütlerle mücadele edilmediği izlenimi yaratıldığı belirtildi.

Hükümetin bünyesinde FETÖ bağlantılı Bakan barındırıldığı imajı çizildiği vurgulandı.  Kararda , iddiaları haber olarak gündeme getiren Küçükkaya ve Okan'ın savunmalarında haber kaynakları sebebiyle birbirlerine suç attıkları, iddiaları ispatlamak için sözlerden başka delil sunmadıkları, haber kaynağı olarak söylenen isimlerin doğru olmadığı, kesin olarak ispat edilemeyen bir konunun reyting olarak haber yapıldığının açıkça saptandığı belirtildi.

Mahkeme, sanıklar Okan ve Küçükkaya'yı Kamu görevlisine alenen hakaret suçunu işledikleri gerekçesiyle 11 ay 20'şer gün hapis cezasına çarptırırken, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurum ve organlarını aşağılama suçundan 5'er ay hapis cezası almalarına hükmetti. Sanıklara verilen toplam 16 ay 20'şer gün hapis cezaları, sabıka kayıtları olmadığı, bir daha bu suçları işlemeyecekleri kanaatine varılarak ertelendi.

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Son Güncelleme: 24.05.2018 12:41
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İsmail KüçükkayaIsmail Küçükkaya Hapis Cezası
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