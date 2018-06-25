İsmail Küçükkaya'dan Muharrem İnce'ye İlk Cevap Geldi

Muharrem İnce'nin önceki gün kendisine yolladığı mesajı canlı yayında açıklayan İsmail Küçükkaya'ya tepki bugün Muharrem İnce'den geldi.
İnce açıklamasında Küçükkaya'ya sert sözlerle tepki gösterdi. İsmail Küçükkaya ise bu tepkiye karşı ilk açıklamasını yaptı.
Küçükkaya Twitter üzerinden yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Kamuoyuna zorunlu açıklama/ 1- Seçim gecesi canlı yayındayım. Saatler 00.37 olmuş. Herkes konuşmuş, İnce susuyor. Kayıp. Herkes merak ediyor ‘nerede’ diye... İnce’ye yazdım, ‘neredesiniz? Ne diyeceksiniz?’ Yanıtı şu oldu; “Adam kazandı” Elbette bunun haber değeri var... Erdoğan ve Bahçeli konuşmuş. Herkes İnce’nin ne diyeceğini merak ediyor. Bu haberdir. Seçimin sonucunu 00.37’de kabul etmiş. Haber değil mi? Ayrıca hemen hemen aynı dakikalarda İnce gibi Bülent Tezcan da canlı yayında birbirine çok yakın açıklama yapıp, sağduyu çağrısında bulundular.
Seçim gecesi saat gece yarısını geçmiş, ortalıkta türlü dedikodular var. Bir Cumhurbaşkanı adayının seçim sonucunu kabul etmesi haber değil midir? Bunu kim iddia edebilir. Daha fazla
Böyle bir açıklamayı seçim gecesi duyurmayacak kişiye gazeteci denir mi?
BEKLEDİ, SUSTU, KAYBOLDU..
İnce şunu yapmalıydı: çıkıp kameraların karşısında da konuşmalı ve mesajını vermeliydi. Bana mesajı verdikten sonra da pekala bunu yapabilirdi. O kadar bekledi, sustu, kayboldu. Kabahati şimdi niye başkasında arıyorsun.
KULLANMAY DİYEBİLİRDİ
Ayrıca... İnce, gazeteciye bilgi verdikten sonra ‘bunu kullanma’ diye uyarabilirdi. “Off the record” (kayıtdışı) notunu düşebilirdi. Yapmadı. Seçim gecesi bir Cumhurbaşkanı adayının söylediği herşey -o uyarıyı yapmadığı sürece/ haberdir. İnce bu incelikleri bilir. Nitekim kendisinin CHP’nin C.B. adayı olacağını kamuoyuna ben duyurmuştum. Kaynağım İnce idi. Bazı özel bilgileri vermişti, özel uyarılarda bulunmuştu. Riayet ettim. Bunları bilir. ‘Adam kazandı’ derken de ‘yazma/konuşma’ diyebilirdi.
Şimdi bana bir tek gazeteci çıksın ve desin ki; “seçim gecesi C.B adayı İnce ortada yok. Saatler 00.37. Herkes onu merak ediyor. Ve kendisine de soruyorsunuz. O da ‘adam kazandı’ diyor. Ben bunu haber yapmam. Bilgiyi kendime saklarım” bunu söyleyecek gazetecileri! göreyim. Düşünün. Canlı yayındasınız. Milyonlarca insan size İnce’yi soruyor. Nerede? Ne diyecek? Neden konuşmuyor. C.B adayı saatlerce kaybolmuş, susmuş. Siz kendisine ulaşmışsınız. O bilgi altın değerinde değil midir? Haber değil midir?"
KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA
Adam hakli:))
Hani tarafsız bir gazeteciydin hani tarafsizdiniz
Yiyin ulan birbirinizi
Yiyin birbirinizi TÜRKİYE,min yüz karaları
Biraz mantıgınız olsa orda tarafsızız derken ne demek istediğini anlardınız... her insanın bir taktir ettiği takip ettiği lider vardır fakat orda sunuculuk yaparken tarafsız olmalı ki adil bir sunum yapsın o yüzden sunum yaparken bilerek belirtti ki sizin gibi cahiller yüzünden iftira atılmasın ki gerçekten de tarafsız bir sunum yaptılar teşekkür ediyoruz