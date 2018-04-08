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İsmail Koncuk :Bundan Atanamayanlar, Asgari Ücretliler, Memurlar Faydalansa...

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı İsmail Koncuk'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'İMF'ye Borç Verecek Güçteyiz' açıklamasına eleştiri, 'Dön biraz da bize bak'

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İsmail Koncuk :Bundan Atanamayanlar, Asgari Ücretliler, Memurlar Faydalansa...

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı İsmail Koncuk'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'İMF'ye Borç Verecek Güçteyiz' açıklamasına eleştiri, 'Dön biraz da bize bak'

08 Nisan 2018 Pazar 12:57
İsmail Koncuk :Bundan Atanamayanlar, Asgari Ücretliler, Memurlar Faydalansa...

İYİ Parti Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Koncuk sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İMF açıklamasına yönelik eleştirilerde bulundu.

Koncuk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'İMF'ye borcumuz yok, onlar bizden istedi' açıklamasına değinerek, "Ne güzel IMF'ye 5 milyar dolar verecek kadar gücümüz var mış! Bundan ataması yapılmayan öğretmenler, 500 bin İİBF'li, MYO'lular, %4+3,5 zamma mahkum edilen memurlar ve emekliler,ayrıca işçiler, asgari ücretliler de faydalansa iyi olmaz mı? Hani derler ya, "Dön biraz da bize bak." dedi.

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Son Güncelleme: 08.04.2018 13:01
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