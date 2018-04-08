İsmail Koncuk :Bundan Atanamayanlar, Asgari Ücretliler, Memurlar Faydalansa...

İYİ Parti Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Koncuk sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İMF açıklamasına yönelik eleştirilerde bulundu.

Koncuk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'İMF'ye borcumuz yok, onlar bizden istedi' açıklamasına değinerek, "Ne güzel IMF'ye 5 milyar dolar verecek kadar gücümüz var mış! Bundan ataması yapılmayan öğretmenler, 500 bin İİBF'li, MYO'lular, %4+3,5 zamma mahkum edilen memurlar ve emekliler,ayrıca işçiler, asgari ücretliler de faydalansa iyi olmaz mı? Hani derler ya, "Dön biraz da bize bak." dedi.

Kamudan son dakika haberleri, gündemdeki ekonomi haberleri ve daha fazlasını yakından takip etmek için kpss cafe mobil uygulamasını ücretsiz indirebilirsiniz.

KPSSCAFE - ANKARA