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İsmail Koncuk : Atanamayan Genç İşsizler için Yeni Projeler Üreteceğiz

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı İsmail Koncuk'tan atanamayan İİBF'liler, öğretmenler ve diğer meslek dallarıyla ilgili önemli açıklama.

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İsmail Koncuk : Atanamayan Genç İşsizler için Yeni Projeler Üreteceğiz

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı İsmail Koncuk'tan atanamayan İİBF'liler, öğretmenler ve diğer meslek dallarıyla ilgili önemli açıklama.

06 Nisan 2018 Cuma 15:33
İsmail Koncuk : Atanamayan Genç İşsizler için Yeni Projeler Üreteceğiz

Sosyal paylaşım sitesi twitter üzerinden bir açıklama yapan Koncuk, İYİ Parti'nin genç işsizlik sorununu çözmek için projeler ürettiğini belirterek, "Gençleri kafe köşelerine terk edilmiş bir ülkenin hiç bir geleceği olamaz. Devletin imkanları genç işsizliği önlemek için kullanılacak. 450 bin İİBF mezunu, ataması yapılmayan 500 bin öğretmen,milyonlarca genç işsiz için yeni projeler üretecek,gençlerimize sahip çıkacağız.

4 B GARABETİNE İZİN VERMEYECEĞİZ

Ne öğretmenlikte ne de diğer memurluklarda 4 B sözleşmelilik garabetine izin vermeyeceğiz. Aileleri parçalanmış, tayin isteme hakkı kaldırılmış, adeta kürek mahkumu istihdam modelleri tarihin tozlu sayfalarında yerini alacak. 657'nin 4B maddesi amacı dışında kullanılmayacak." ifadelerini kullandı.

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Son Güncelleme: 06.04.2018 15:37
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Iyi PartiIyi Parti Genel Başkan Yardımcısı
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