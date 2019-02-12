İŞKUR: Türkiye'de son 1 yılda 1.3 milyon kişi işsiz kaldı

Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) açıkladığı verilere göre Türkiye’de son bir yılda 1.3 milyon kişi daha işsiz kaldı. Buna göre toplam işsiz sayısı 3.8 milyona yükseldi.

Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) açıkladığı verilere göre Türkiye’de son bir yılda 1.3 milyon kişi daha işsiz kalırken toplam işsiz sayısı 3.8 milyona yükseldi. İŞKUR verilerine göre son bir yılda işsizlik yüzde 54 arttı. Ocak 2019’da ise işsizler ordusuna 266 bin kişi daha katıldı Bu da işsizliğin sadece geçtiğimiz ay yüzde 7.6 arttığı anlamına geliyor.

İŞKUR işsizlik verilerini açıkladı. Buna göre Ocak 2019 itibariyle Türkiye’deki işsiz sayısı 3 milyon 775 bin. İşsiz sayısı Ocak 2018’de ise 2 milyon 457 bin idi. Bu da son 12 ayda 1 milyon 318 bin kişinin daha işsiz kaldığını gösteriyor. Son bir yıldaki işsizlik artış oranı ise yüzde 54.

Aralık 2018’de işsiz sayısı 3 milyon 509 bin idi. Bu da sadece Ocak ayında 266 bin kişinin işsiz kaldığını gösteriyor.

24 Haziran seçimlerinden sonra 1.1 milyon kişi işsiz kaldı

Kayıtlı işsiz sayısı 24 Haziran 2018 genel seçimlerinden bugüne kadar 1 milyon 105 kişi daha arttı. Temmuz 2018’de işsiz sayısı 2.67 milyon idi. Ekonomik krizin iyice belirgenleştiği ve döviz kurunda büyük dalgalanmaların yaşandığı Ağustos 2018’den sonra ise 1 milyon 105 bin kişi işsiz kaldı.

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