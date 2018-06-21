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İŞKUR İş ve Meslek Danışmanı Alımında KPSS Şartı Belli Oldu-Sözlü Mülakat Yapılacak

İŞKUR'a İş ve Meslek Danışmanı alımında önemli değişiklikler yapıldı. Yapılan değişiklikte alımda uygulanacak KPSS taban puanı belli olurken sözlü mülakat yapılacağına yer verildi.

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İŞKUR İş ve Meslek Danışmanı Alımında KPSS Şartı Belli Oldu-Sözlü Mülakat Yapılacak

İŞKUR'a İş ve Meslek Danışmanı alımında önemli değişiklikler yapıldı. Yapılan değişiklikte alımda uygulanacak KPSS taban puanı belli olurken sözlü mülakat yapılacağına yer verildi.

21 Haziran 2018 Perşembe 08:38
İŞKUR İş ve Meslek Danışmanı Alımında KPSS Şartı Belli Oldu-Sözlü Mülakat Yapılacak

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında önemli bir karar yayımlandı.

21 Haziran tarihli Resmi Gazete sayısında yayımlanan kararda Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslara yer verildi. Yayımlanan kararda İŞKUR'a İMD personeli alımı için bazı düzenlemeler yapıldı.

YAPILAN DEĞİŞİKLİK

Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklikte İŞKUR'a İş ve Meslek Danışmanı personeli alımında KPSS B grubu puanının esas alınacağı ve en az 70 puan alan adaylarn başvuru yapabileceğine yer verildi. Her pozisyon için alım yapılacak sayının 3 katı kadar aday sözlü ve/veya yazılı mülakata çağrılacak. 

1000 İMD ALIMI YAPILACAK

Geçtiğimiz gün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, İŞKUR bünyesine 1000 İMD alımı yapılacağını söyledi. Bakan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Ak Parti İktidarları yapmakla adını tarihe yazdırdı. Özellikle sağlık alanında 18 bin personel talebi söz konusu. Yeni yurtlar açıyoruz. Bu alımlar kadrolu işçi olarak yapılacak. Geçmişte kadroya alım uygulamaları neyse onu ele almıştık. Kadrolu işçi alım ilanlarına başvuru imkanı olacak. Bu yeni dönem olacak. Detayları önümüzdeki dönemde tüm kamuoyu zaten bilgilenmiş olacak. KİT'lerde yeni istihdam ortamı oluşturuyoruz. 1000 kişiyi İŞKUR ailesine dahil edeceğiz. Kamuda daha fazla çalışma ihtiyacı oluşacak. "

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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SİNAN 45 dakika önce

DEMİŞTİM ALINACAKLAR DAHA ÖNCEDEN BELLİDİR DİYE BAK NASIL GETİRDİLER MÜLAKATI ANCAK BUNU MÜLAKATLA YAPABİLİRLERDİ ZATEN YAPTILAR

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Murat 6 dakika önce

İşin içinde mülakat varsa hiçbir alıma başvurmayın. Oraya alınacak adamlar zaten belli, listeler çoktan gitmiştir.

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