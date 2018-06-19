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İŞKUR Genel Müdürü : İş Adamlarımızın Önünü Açmak Lazım

İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, TÜİK tarafından açıklanan işsizlik rakamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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İŞKUR Genel Müdürü : İş Adamlarımızın Önünü Açmak Lazım

İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, TÜİK tarafından açıklanan işsizlik rakamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

19 Haziran 2018 Salı 21:52
İŞKUR Genel Müdürü : İş Adamlarımızın Önünü Açmak Lazım

İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, TÜİK tarafından açıklanan işsizlik rakamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İşsizlik rakamlarında yüzde 1.6 oranında düşüş görüldüğünü yakın zamanda işsizliğin daha da düşeceğini ve tek haneleri göreceğini söyledi. İŞKUR'un 72 seneyi geride bıraktığını 2000'li yıllarda kapatılmak istendiğini fakat bugün 81 ilde 8 bin 500 personelle hizmet veren bir kurum haline geldiğini söyledi.

Kadınların İş gücü piyasasında aktif olması gerektiğini söyleyen Uzunkaya, işsizliğin azaltılmasında özel sektöre yönelik desteklerin büyük öneme sahip olduğunu söyledi.

İŞKUR Genel Müdürü, "İşveren yatırım yapmadan büyüme olur mu? Türkiye'nin 500 milyar ihracat hedefi varsa bu hedefi gerçekleştirmek için iş adamlarımızın önünü açmamız lazım." dedi. Milli İstihdam Seferberliği kapsamında 1.5 milyonun üzerinde istihdam gerçekleştirildiğini söyleyen Uzunkaya, İŞKUR tarihinde ilk defa 1 milyon 57 bin 249 kişinin istihdamına aracılık yapıldığını hatırlattı.

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 19.06.2018 21:58
Anahtar Kelimeler:
IşkurIşkur Genel Müdürü
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