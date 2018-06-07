İŞKUR'dan Kadınlara Müjde! Aylık 400 TL Verilecek!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, İŞKUR çerçevesinde kadınlara aylık 400 TL geri ödemesiz yardım yapılacağını bildirdi.

Bakan Sarıeroğlu, İŞKUR tarafından gerçekleştirilen mesleki eğitim kursları ve iş başı eğitim programlarına katılan kadınlara 400 TL 'lik bir çocuk bakım desteği verileceğini söyledi. Kadın istihdamında büyük bir aşama kaydedildiğini söyleyen , ilerleyen dönemlerde kadın istihdamına yönelik yeni projelerin hayata geçirileceğini söyleyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, hali hazırdaki mesleki eğitim ve iş başı eğitim programlarına katılan 2-5 yaş aralığında çocuğu bulunan kadınlara İŞKUR tarafından alcakları cep harçlıklarının yanı sıra aylık 400 TL fazladan ödeme yapılacağını, bu sayede kadın istihdamında bir artış sağlanacağını söyledi.

Bakan Sarıeroğlu, "İŞKUR olarak gerçekleştirilen mesleki eğitim kurslarımız ve iş başı eğitim programlarımıza katılan kadınlarımıza 400 TL tutarında bir çocuk bakım desteğini bundan sonra vermeye başlıyoruz" şeklinde konuştu.

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