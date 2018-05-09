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Işık: Garajda Kurulan Apple Türkiye ile Yarışır Hale Geldi

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Gebze Teknik Üniversitesi Girişimcilik Zirvesi'nde gençlerle bir araya geldi. Burada girişimcilik ruhunun önemine dikkat çeken Işık, insan kaynağına yatırım yapan ülkelerin çağın efendisi konumuna geldiğine dikkat çekti ve apple örneğiyle konuşmasını süsledi.

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Işık: Garajda Kurulan Apple Türkiye ile Yarışır Hale Geldi

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Gebze Teknik Üniversitesi Girişimcilik Zirvesi'nde gençlerle bir araya geldi. Burada girişimcilik ruhunun önemine dikkat çeken Işık, insan kaynağına yatırım yapan ülkelerin çağın efendisi konumuna geldiğine dikkat çekti ve apple örneğiyle konuşmasını süsledi.

09 Mayıs 2018 Çarşamba 15:59
Işık: Garajda Kurulan Apple Türkiye ile Yarışır Hale Geldi

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Gebze Teknik Üniversitesi Girişimcilik Zirvesi açılışında konuştu.

Burada Apple gibi dünya markalarının ufak bütçelerle işe başladığını fakat an itibariyle Türkiye'nin Gayri Safi Yurt İçi Hasılasıyla yarışır hale geldiğini, bundaki en büyük etkenin girişimcilik ruhu olduğunu söyledi.

İNSAN KAYNAĞINA NİTELİK KAZANDIRAN ÜLKELER EFENDİ KONUMUNA GELİYOR

İnsan kaynağına nitelik kazandıran ülkelerin bu çağda 'efendi' konuma geldiğini söyleyen Işık, "Petrolü alıyor, o petrolün bütün katma değerini, kendisinin olmadığı halde, sahip olan ülkelerden çok daha fazla değere dönüştürmeyi başarıyor. Bizim özellikle en büyük sermayemiz insan sermayemiz. İnsan kaynağına girişimcilik ruhu kazandırabiliyorsanız nihai hedefe ulaşabiliyorsunuz.evlet ve kamu mantığıyla ülkelerin gelişmesi bu çağda mümkün değil.

EN ÖNEMLİ RUH GİRİŞİMCİLİK

Bu çağda en önemli ruh, girişimcilik ruhu" dedi.

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