IŞİD'ten Türkiye'ye yeni tehdit !

Haber, IŞİD ve benzeri radikal örgütlerin faaliyetlerini örgütlerin Telegram gibi platformlardan yayınladıkları görüntü ve ses kayıtları üzerinden takip eden ve bu bilgileri haber ve analiz haline getiren SITE Intelligence Group adlı kuruluşun internet sitesinde yer aldı. Buradaki habere göre 5 dakika 2 saniye uzunluğundaki kayıt 10 Temmuz 2019 tarihli.

SITE Intelligence Group’un konuyla ilgili haberine göre söz konusu görüntü kaydı IŞİD’in “Türkiye Vilayeti” tarafından yayınlanan ilk kayıt. Görüntüde biri Türkçe konuşan beş IŞİD üyesi bulunuyor. Türkçe konuşan IŞİD üyesinin adının Ebu Katada El Turki olduğu belirtiliyor.

Haberde IŞİD üyesi El Turki’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı da tehdit ettiği ifade ediliyor.

Türkçe konuşan IŞİD üyesi Türkiye’nin yanı sıra ABD’ye yönelik tehditlerde de bulundu. Üye, “Bugün İslam Devleti’ni Irak ve Şam’da zayıflatarak onun aslanlarının cihatlarını terk edeceklerini düşünüyorsan büyük bir yanılgı içerisindesin” sözleriyle ABD’yi tehdit ediyor. Görüntü kaydında yer alan 5 IŞİD üyesi kaydın sonunda IŞİD lideri Bağdadi’ye bağlılık yeminlerini tazeliyor.

IŞİD lideri Ebubekir El Bağdadi’nin en son 29 Nisan’da görüntülü bir kaydı yayınlanmış, kayıtta IŞİD lideri örgütün farklı kollarından gelen bazı raporlar olduğu anlaşılan belgeleri incelerken görülmüştü.

IŞİD liderinin hayatta olduğu ve örgütün saldırılarını yoğunlaştırmak için çalıştığı mesajını verdiği görüntünün son bölümünde IŞİD liderinin elinde “Türkiye Vilayeti” yazan bir belgenin olduğu görülmüştü. Bağdadi’nin üzerinde “Türkiye Vilayeti” yazan belgeyle görüntülenmesi örgütün Türkiye’de bir varlık sağlamayı amaçladığı şeklinde yorumlanmıştı.

“Örgütün ümitsiz bir gösterisi”

SITE Intelligence Group Direktörü Rita Katz da IŞİD’in “Türkiye Vilayeti” tarafından yayınlanan propaganda videosuna ilişkin değerlendirmesini Twitter hesabından paylaştı.

Yeni görüntü kaydını örgüte yeni militan kazandırma çabasının bir parçası olarak niteleyen Katz, görüntünün Kafkaslar ve Azerbaycan’da çekilenlere benzer olduğunu, prodüksiyon kalitesinden yoksun ve düşük çözünürlüklü bir video olduğunu belirtti.

Görüntünün çekildiği yere ilişkin bir bulgu olmadığını belirten Rita Katz yeni görüntüyü örgüt tarafından “ümitsizce tezgahlanan bir gösteri” olarak niteledi

IŞİD Türkiye’de en son 1 Ocak 2017’de İstanbul’daki gece klübü Reina’yı terör saldırısında hedef almış, Özbek asıllı Abdulkadir Maşaripov adlı IŞİD üyesinin düzenlediği saldırıda 39 kişi hayatını kaybetmişti.

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