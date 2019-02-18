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İş kadını Necla Zarakol gözaltına alındı

Halkla ilişkiler sektörünün önde gelen şirketlerinden Zarakol İletişim'in Yönetim Kurulu Başkanı Necla Zarakol, avukatıyla birlikte gözaltına alındı.

İş kadını Necla Zarakol gözaltına alındı

Halkla ilişkiler sektörünün önde gelen şirketlerinden Zarakol İletişim'in Yönetim Kurulu Başkanı Necla Zarakol, avukatıyla birlikte gözaltına alındı.

18 Şubat 2019 Pazartesi 13:38
İş kadını Necla Zarakol gözaltına alındı

Zarakol İletişim'in Yönetim Kurulu Başkanı Necla Zarakol ve avukatı Tolga Danışman'ın İstanbul Organize Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındığı bildirildi.

Sözcü'den Habip Atam'ın haberine göre, Zarakol ve Danışman, FETÖ soruşturması kapsamında yurt dışına çıkış hazırlığı yaparken sahte kimlikle yakalanan Zahide Üner'in kaçış girişimine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Öte yandan 'Patronlar Dünyası' adlı internet sitesinde yer alan haberde ise gözaltıların "FETÖ'cülerden talimat alarak Türkiye'deki bazı şirketlere yönelik kumpas kurulması" ile ilgili olduğu iddia edildi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 18.02.2019 14:04
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