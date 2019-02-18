İş kadını Necla Zarakol gözaltına alındı

Zarakol İletişim'in Yönetim Kurulu Başkanı Necla Zarakol ve avukatı Tolga Danışman'ın İstanbul Organize Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındığı bildirildi.

Sözcü'den Habip Atam'ın haberine göre, Zarakol ve Danışman, FETÖ soruşturması kapsamında yurt dışına çıkış hazırlığı yaparken sahte kimlikle yakalanan Zahide Üner'in kaçış girişimine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Öte yandan 'Patronlar Dünyası' adlı internet sitesinde yer alan haberde ise gözaltıların "FETÖ'cülerden talimat alarak Türkiye'deki bazı şirketlere yönelik kumpas kurulması" ile ilgili olduğu iddia edildi.

Kumpasçı kripto FETÖ'cülere darbe: Av. Tolga Danışman ve PR dünyasının etkili ismi Zarakol'un sahibesi Necla Zarakol gözaltına alındı https://t.co/LaipHP6Btj pic.twitter.com/hHSj3FmPv0 — Patronlar Dünyası (@patronlar) February 18, 2019

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