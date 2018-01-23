İş Başvurusu Yaptı Bin Pişman Oldu! 'Bunu Yapanlar Cezasını Çeksin'

İş Başvurusu Sırasında Taciz Edildi! Mahkemeye Başvurdu

Tokat'ta iş başvurusu yaptığı kişi tarafından kısa mesajla taciz edildiğini öne süren 21 yaşındaki N.K. yaşadığı mağduriyeti yargıya taşıdı. Tokat'ta iş başvurusu yaptığı kişi tarafından sms ile taciz edildiğini öne süren N.K, yargıya başvurdu. Kent merkezinde yaşayan N.K, babasının 5 sene önce felç olmasıyla birlikte eğitimini yarıda bırakarak çalışmaya başladı.

1 Ay önce eleman arayan bir işletmeye iş başvurusu yapan genç kız iş yeri sahibiyle ön görüşme gerçekleşti. S.K. isimli şahsın genç kızın numarasını alaral ileriki günlerde kendisini arayacağını söyledi. N.K. bu görüşme sonrasında S.K.'nın kendisini SMS ile taciz ettiği iddiasıyla adli makamlara şikayette bulundu.

N.K. durumla ilgili, "Benim babam felçli. Ben şuanda çalışıp, aileme bakmak zorundayım. Az da olsa bir destek vermek zorundayım en azından. İş arıyordum. Burada bir esnafın yanına iş bulmak için gittim. Benden numaramı istedi bana tam olarak şartları söylemedi. Numaramı verdim bana geri döneceğini söylediği için. Sonra bana kendi numaramdan cinsel içerikli taciz mesajları attı.İş bulmak, çalışmak isteyen kadınlar olarak bu şekilde olaylarla karşılaştığımız için çalışamıyoruz. ve bunlar çevremin, herkesin bana söylediği gibiyse, hani 2-3 bin liralık bir ceza ile kurtuluyorlar.

Ben o şekilde bir şey olsun istemiyorum. Bunu yapanların cezalarını sonuna kadar çeksinler istiyorum. Bu ceza onun için çok hafif ve hiç kimse bunun önüne geçemiyor.Ben buradan Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza da sesleniyorum. Bu cezalar arttırılsın biran önce biz kadınlar olarak da birazcık rahatlayalım. Rahat iş bulalım. Sonra işsizlik bu yüzden oluyor zaten hani herhangi bir şeyden dolayı değil. Çevremizde şuanda bir dünya iş var ama hiçbirisine güvenip giremiyoruz. Bu tarz olaylarla karşılaşıyoruz.Bana böyle bir mesaj gelmesi, artık bu haddini aşmış bir tacizdir.

Kendisinden zaten sonuna kadar şikayetçiyim. O parasına puluna güveniyor, ben devlete güveniyorum. Herkesin arkamda olacağını düşünüyorum. Dediğim gibi aileme destek için iş arıyorum. Öyle insanlara benim gibi kızlar, benim gibi insanlar, bayanlar maruz kalmasın. Artık bunun bir önüne geçelim diyorum. Şikayetçi oldum kendisinden. Kendisinin de zaten ifadesini aldılar. Sarhoştum, hatırlamıyorum tarzında şeyler söylemiş. Ondan dolayı 2, 3 bin lira ceza ile kurtulacağını söylüyorlar" dedi.

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA