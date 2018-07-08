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İş Arkadaşına Bu Mesajları Attı! 10 Ay Hapis Cezası Aldı

Fatih'te aynı iş yerinde çalıştığı 29 yaşındaki B.D. isimli kadına arkadaş olmak için mesaj atan Muhasebeci M.P. isimli şahıs 'Kişilerin huzur ve sükununu bozma' ve 'Cinsel Taciz' suçlarından 10 ay hapis cezasına çarptırılırken, mahkeme cezayı erteleme kararı aldı.

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İş Arkadaşına Bu Mesajları Attı! 10 Ay Hapis Cezası Aldı

Fatih'te aynı iş yerinde çalıştığı 29 yaşındaki B.D. isimli kadına arkadaş olmak için mesaj atan Muhasebeci M.P. isimli şahıs 'Kişilerin huzur ve sükununu bozma' ve 'Cinsel Taciz' suçlarından 10 ay hapis cezasına çarptırılırken, mahkeme cezayı erteleme kararı aldı.

08 Temmuz 2018 Pazar 15:50
İş Arkadaşına Bu Mesajları Attı! 10 Ay Hapis Cezası Aldı

Fatih'te aynı iş yerinde çalıştığı 29 yaşındaki B.D. isimli kadına arkadaş olmak için mesaj atan Muhasebeci M.P. isimli şahıs 'Kişilerin huzur ve sükununu bozma' ve 'Cinsel Taciz' suçlarından 10 ay hapis cezasına çarptırılırken, mahkeme cezayı erteleme kararı aldı.

Fatih'te 2016 yılında meydana gelen olay iddianameye göre şöyle gelişti. M.P., aynı işyerinde çalıştığı B.D'ye tanışmak istediğini ve arkadaş olmak istediğini söyledi. B.D. bunu kabul etmedi ve şirketin ilgili birimine bildirdi. M.P. isimli şahıs iş yeri tarafından uyarıldı. Bunun üzerine 2016 Ekim'e kadar B.D'ye ulaşmadı. Fakat şahıs daha sonra yeniden mesaj atmaya önceki eylemleri yüzünden özür dilemek istediğini belirtere ulaştı. Bunun üzerine B.D. savcılığa giderek şikayetçi oldu.

Şahsın attığı mesajlar arasında şunların yer aldığı görüldü : Günaydın dünyanın en şık, en güzel en tatlı, en sempatik, en sevecen, en zarif bakışlı hanımefendisi", "Ben senden gerçekten tüm kalbimle özür diliyorum. Bu zavallı ve çaresiz insanı bağışla; Affedersin, mesajımı okudun mu acaba?" , "Neden bir cevap yazmıyorsun, inşallah bana kızmamışsındır?", "Merhabalar güzellik", "Günaydın sabah güneşim, hayatımın neşesi, mutluluk reçetesi", "Kalbimin sesi, sevginin karşı konulmaz cazibesi, huzurun tek adresi, kaderin en güzel hediyesi, sana gerçekten çok değer veriyorum, muhteşem bir insansın", "Arkadaşın olmayı o kadar çok istiyorum ki bunu anlatamam", "Ben çok seviyorum, asla sana yalan söylemem.

MAHKEMEDE 'PİŞMANIM' DEDİ

Mahkemede ifade veren şahıs, "Müşteki ile aynı işyerinde yaklaşık 13 ay kadar birlikte çalıştık. Bu süre içinde tanıştık, selamlaşıyorduk. Hal hatır soruyorduk. Bundan cesaret alarak arkadaşça konuşmaya başladık. Daha sonra kendisine mesajlaşırken duygularımı ifade etmek istedim. Bu süre içinde iltifat etmek isterken istemeden haddimi aştım. Konu yanlış anlaşıldı. Konu çalıştığım işyerindeki yöneticilere gitti. İşimden attılar. Yanlış anlaşıldığımı düşünerek kendimi ifade etmek isterken karşı tarafça dinlenilmedi. Sadece bir iki ay süre ile mesaj gönderdim. Sonrasında konu savcılığa intikal etti. Sonrasında barışma yolunu denedim. Olumlu cevap alamadım. O tarihlerden sonra da hiçbir şekilde karşılaşmadık. Aramadım. Mesaj göndermedim. Pişmanım. Bu olaydan ötürü kariyerim de etkilendi. Çevremden dışlandım. Bu olaydan dolayı çok üzgünüm. O zaman ki psikolojimden dolayı böyle oldu. Pişmanım" dedi. Müşteki ise, "Sanık şikayetten sonrada eylemlerine aynı şekilde devam etti. Özellikle elektronik aletler yoluyla internet, SMS, mail yoluyla devam etti. Şikayetçiyim" şeklinde konuştu. Mahkeme M.P'ye 'Basit cinsel taciz' suçundan 7 ay 15 gün, 'Kişilerin huzur ve sükununu bozma' suçundan 2 ay 15 gün hapis cezası verdi. Mahkeme, cezaları erteleme kararı aldı.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 08.07.2018 16:05
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