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İran'da Ortalık Karıştı! Hamaney'den Açıklama Geldi 'İsyan'

İran'da hükümet aleyhine devam eden protestolara ilişkin ülkenin dini lideri Hamaney'den son dakika açıklaması geldi. İran'ın dini lideri Hamaney resmi internet sitesinden olaylara ilişkin açıklamalarda bulundu.

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İran'da Ortalık Karıştı! Hamaney'den Açıklama Geldi 'İsyan'

İran'da hükümet aleyhine devam eden protestolara ilişkin ülkenin dini lideri Hamaney'den son dakika açıklaması geldi. İran'ın dini lideri Hamaney resmi internet sitesinden olaylara ilişkin açıklamalarda bulundu.

02 Ocak 2018 Salı 14:01
İran'da Ortalık Karıştı! Hamaney'den Açıklama Geldi 'İsyan'

İran'da Ortalık Karıştı! Hamaney'den Açıklama Geldi 'İsyan'

İran'da hükümet aleyhine devam eden protestolara ilişkin ülkenin dini lideri Hamaney'den son dakika açıklaması geldi. İran'ın dini lideri Hamaney resmi internet sitesinden olaylara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hamaney, ülkede isyan çıkartılmaya çalışıldığını para silah ve ajanların bu yönde kullanıldığını söyledi. Hamaney, "Düşmanlarımız ülkede isyan çıkarttı. Savaş çıkartmaya çalışıyorlar. İsyan çıkartmak için para silah ve ajanları kullanıyorlar" dedi. İran'da ekonomik politikaları protesto amacıyla ülke çapında düzenlenen protesto gösterileri kanlı bir ortama dönüştü. Hayatını kaybeden insanların sayısı 12'ye yükseldi.

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Son Güncelleme: 02.01.2018 14:06
Anahtar Kelimeler:
IranIran Ortalık
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