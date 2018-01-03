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İran'da Göstericilerin 3 İstihbaratçıyı Öldürdüğü İddiası!

İran'da rejim karşıtı gösterilerin 7'inci gününde göstericilerin 3 istihbarat mensubunu öldürdüğü açıklandı.  Rejim karşıtı gösterilerde İran İstihbarat teşkilatına mensup 3 kişinin öldürüldüğü bildirildi.

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İran'da Göstericilerin 3 İstihbaratçıyı Öldürdüğü İddiası!

İran'da rejim karşıtı gösterilerin 7'inci gününde göstericilerin 3 istihbarat mensubunu öldürdüğü açıklandı.  Rejim karşıtı gösterilerde İran İstihbarat teşkilatına mensup 3 kişinin öldürüldüğü bildirildi.

03 Ocak 2018 Çarşamba 22:06
İran'da Göstericilerin 3 İstihbaratçıyı Öldürdüğü İddiası!

İran'da Göstericilerin 3 İstihbaratçıyı Öldürdüğü İddiası!

İran'da rejim karşıtı gösterilerin 7'inci gününde göstericilerin 3 istihbarat mensubunu öldürdüğü açıklandı.  Rejim karşıtı gösterilerde İran İstihbarat teşkilatına mensup 3 kişinin öldürüldüğü bildirildi.

İran'ın Mehr Haber ajansına göre, Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Irak sınırındaki Piranşehr kenti kırsalında çıkan çatışmada İran İstihbaratına bağlı 3 kişinin öldürüldüğü bildirildi. İranlı yetkililer, ülkenin batı sınır bölgesinde faaliyet gösteren bazı terörist ve silahlı gruplar için 'Devrim karşıtı' nitelemesini kullanıyor. Öte yandan geçtiğimiz günlerde İranlı protestocular silah da kullanmış ve 1 polisi öldürmüştü.

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Son Güncelleme: 03.01.2018 22:08
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IranIran GösterilerIran Gösteriler Son Dakika
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