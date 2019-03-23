Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Irak'ın kuzeyine hava harekatı! İmha edildi

Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatında, PKK tarafından kullanılan silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu imha edildi.

Irak'ın kuzeyine hava harekatı! İmha edildi

Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatında, PKK tarafından kullanılan silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu imha edildi.

23 Mart 2019 Cumartesi 10:44
Irak'ın kuzeyine hava harekatı! İmha edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatında, PKK tarafından kullanılan silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat depoları imha edildiğini bildirdi.

Anahtar Kelimeler:
ırak ın kuzeyine hava harekatı imha edildi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
FETÖ'nün suikast timi için karar belli oldu!
FETÖ'nün suikast timi için karar belli oldu!
İkinci el otomobilde kdv uyuşmazlığı çözüldü! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı!
İkinci el otomobilde kdv uyuşmazlığı çözüldü! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı!
Süresiz nafaka zulmü sona eriyor!
Süresiz nafaka zulmü sona eriyor!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim