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İnstagram Bu Telefonlarda Çalışmayacak!

Popüler video ve fotoğraf paylaşım uygulaması İnstagram desteğini keseceği telefonları açıkladı.

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İnstagram Bu Telefonlarda Çalışmayacak!

Popüler video ve fotoğraf paylaşım uygulaması İnstagram desteğini keseceği telefonları açıkladı.

16 Nisan 2018 Pazartesi 20:32
İnstagram Bu Telefonlarda Çalışmayacak!

Popüler video ve fotoğraf paylaşım uygulaması İnstagram desteğini keseceği telefonları açıkladı.

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan instagram pek çok kullanıcısını yakından ilgilendiren yeni bir düzenlemeye imza attı. Geçtiğimiz aylarda Microsoft tarafından ölüme terk edilen Windows 10 Mobile işletim sistemine bir darbe de İnstagram kanadından geldi. İnstagram desteğini keseceği telefonlar açıklandı.

Söz konusu karar sonrası İnstagram için Windows 10 Mobile yüklü telefonlarda yolun sonuna gelindi. Windows 10 Mobile için yayınlanan İnstagram sürümü, son güncellemeyle birlikte veda etti. Söz konusu karar sebebiyle bu işletim sistemini kullanan telefonlar Microsoft mağazası üzerinden bundan sonra instagramı indiremeyecekler.

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Anahtar Kelimeler:
InstagramInstagram Telefon
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