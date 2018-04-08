İnsanlık Suçu! 75 Sivil Öldü , 1000'den Fazla Kişi Gazdan Etkilendi

Suriye'de Esad rejiminin abluka altında tuttuğu Doğu Guta bölgesindeki Duma ilçesinde düzenlenen kimyasal saldırıda aralarında çocuklarında bulunduğu 75 sivil hayatını kayberdeken, 1000'den fazla sivilin de gazdan etkilendiği bildiriliyor.

Esed Rejimi, Doğu Guta'da muhaliflerin kontrolü altındaki son nokta olan Duma ilçesinde sivillere yönelik kimyasal saldırı düzenledi. Saldırıda çoğunluğunu çocuk ve kadınların oluşturduğu 75 sivil feci şekilde hayatını kaybederken, 1000'den fazla kişi de gazdan etkilendi. Olay yerine çok sayıda sivil savunma ekibi gönderildi. Ekipler yoğun bombardıman sebebiyle tahliyelerde sorunlar olduğunu, gazdan etkilenenler arasında hayati tehlikesi bulunanlar olduğunu bildiriyor.

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