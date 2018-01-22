İngiltere'den Afrin Operasyonuna Destek

İngiltere, Türkiye'nin kendi sınır güvenliği konusundaki meşru çıkarını tanıdığını bu kapsamda yapılan askeri operasyonları desteklediğini açıkladı. Türkiye'nin Suriye sınırındaki bölücü terör örgütü PKK unsurlarının temizlenmesi sınır güvenliğinin sağlanması amacıyla başlattığı Zeytin Dalı Harekatına dünyadan tepkiler gelmeye devam ediyor.

Bölücü terörü desteklediği bilinen ülkeler söz konusu operasyonla ilgili karamsar tavırlar alırken, İngiltere'den destek açıklaması geldi. İngiltere Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, "İngiltere, Suriye’deki çatışmaya ilişkin meseleleri, şiddeti azaltmak ve siyasi bir çözümü mümkün kılmak şeklindeki ortak amacımıza uygun olarak Türk yetkililer ile düzenli olarak ele almıştır.

Türkiye’nin kendi sınırlarının güvenliği konusundaki meşru çıkarını tanıyoruz.İngiltere, Türkiye ve diğer müttefikleri ile Suriye’de istikrarı temin edecek, gerilimi tırmandırmaktan geri duracak ve Türkiye’nin güvenlik çıkarlarını koruyacak çözümler bulmak için yakın iş birliği yapmaya kararlıdır." ifadelerine yer verildi.

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