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İngiltere Kararını Verdi! ABD ve Fransa'nın Yanında Yer Alacaklar

İngiltere, Suriye'ye uluslararası bir müdahele durumunda müttefik ülkeler Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa ile birlikte hareket etme kararı verdi.

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İngiltere Kararını Verdi! ABD ve Fransa'nın Yanında Yer Alacaklar

İngiltere, Suriye'ye uluslararası bir müdahele durumunda müttefik ülkeler Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa ile birlikte hareket etme kararı verdi.

12 Nisan 2018 Perşembe 23:03
İngiltere Kararını Verdi! ABD ve Fransa'nın Yanında Yer Alacaklar

İngiltere, Suriye'ye uluslararası bir müdahele durumunda müttefik ülkeler Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa ile birlikte hareket etme kararı verdi. İngiltere Başbakan Theresa May, Suriye'ye yönelik olası askeri operasyonu görüşmek üzere kabineyi olağanüstü toplamıştı. Toplantıyla ilgili Başbakanlık makamından yapılan açıklmada, Başbakan'ın Duma'da düzenlenen ve çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği saldırıyı 'Korkunç ve barbarca' olarak nitelendirdiği belirtildi.

Suriye'deki esed rejiminin kimyasal silah konusunda sicilinin olduğunun hatırlatıldığı açıklmada, Duma'daki saldırıdan büyük oranda suriye rejiminin sorumlu olduğu belirtildi. Bölgede kabinenin insani krizi azaltmak ve Esed rejimi tarafından daha fazla kimyasal silah kullanımının önlenmesi için harekete geçme konusunda anlaştığı bildirilirken, İngiltere'nin Suriye'ye olası bir müdahelesinde ABD ve Fransa ile birlikte hareket etme kararı aldığı belirtildi. 

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Anahtar Kelimeler:
İngiltereAbd Ve Fransa
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