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İnce: Kaşar Gazetecilerle Televizyona Çıkmam

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Eryaman'da vatandaşlarla bir araya geldi. Seçim çalışmalarına son sürat devam eden İnce, bugün Ankara'da bir çok toplantı gerçekleştirdi.

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İnce: Kaşar Gazetecilerle Televizyona Çıkmam

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Eryaman'da vatandaşlarla bir araya geldi. Seçim çalışmalarına son sürat devam eden İnce, bugün Ankara'da bir çok toplantı gerçekleştirdi.

05 Haziran 2018 Salı 18:18
İnce: Kaşar Gazetecilerle Televizyona Çıkmam

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Eryaman'da vatandaşlarla bir araya geldi. Seçim çalışmalarına son sürat devam eden İnce, bugün Ankara'da bir çok toplantı gerçekleştirdi.

Eryaman'da vatandaşlara seslenen Muharrem İnce, yandaş olarak nitelendirilen bazı gazetecilere ilişkin 'Ben o kaşar gazetecilerle konuşmayacağım bile. O sarayın yalakası kaşar gazeteciler var ya. Cumhurbaşkanı olduğumda beni ilk ziyaret eden o kaşarlar olacak. Televizyonlara Boğaziçi'nde, ODTÜ'de okuyan çocuklarla tartışacağım. Televizyona atanamamış gariban ailelerin öğretmen çocuklarıyla çıkacağım. Cumhurbaşkanı abi olacak abi. Beni eleştiren, Tweet attı diye sabahın beşinde o çocukları karakola çektirmeyeceğim' şeklinde konuştu.

İlk turda seçimi kazanacağını söyleyen İnce, "Bu sabah doktor bir arkadaşım ‘Vitamin alıyor musun?' dedi. 'Alkış vitamini alıyorum' dedim. 30 yıldır siyasetle uğraşıyorum böyle bir değişim ruhu görmedim dedim. İkinci vitaminim de bu. Ben konuşunca çıldırmaya başladılar. Kavga istiyorlar, kavga etmeyeceğim kavga. İnsanları sağcı solcu diye ayırmıyorum. 81 milyonu seviyorum, hepinizi seviyorum" şeklinde konuştu.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 05.06.2018 18:31
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