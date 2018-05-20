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İnce: 4 Yıl İçinde 16 Yeni Meslek Çıkacak!

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanlığı seçimleri çerçevesinde Adana Mitinginde konuştu.

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İnce: 4 Yıl İçinde 16 Yeni Meslek Çıkacak!

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanlığı seçimleri çerçevesinde Adana Mitinginde konuştu.

20 Mayıs 2018 Pazar 17:33
İnce: 4 Yıl İçinde 16 Yeni Meslek Çıkacak!

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanlığı seçimleri çerçevesinde Adana Mitinginde konuştu.

Gündemdeki konulara ve seçim vaatlerine ilişkin açıklamalarda bulunan Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı seçildiğinde Wikipedia'nın açılacağını, sosyal medyada özgürlük tanınacağını, 4 sene içerisinde 16 yeni meslek çıkacağını, passolig'i kaldıracağını söyledi.

İnce, "WikiPedia'yı açacağız. Özgürce tweet atacaksınız. İsterseniz cumhurbaşkanını da eleştireceksiniz, serbest. Ya ne demek cumhurbaşkanı eleştirilmez mi? Dünyada önümüzdeki 4 yıl içinde 16 yeni meslek çıkacak. Robot koordinatörlüğü olacak. Örneğin yeni bir meslek. Sizle bunları gerçekleştireceğiz. Alman, Fransız, İngiliz, Amerikan gencinin önüne geçireceğim sizi. Passolig'i kaldıracağım. İki işe yarıyor Passolig. Bir yandaşa para sağlıyor, iki insanları fişliyorlar. Yani Erdoğan stadyuma girdiğinde onu yuhalayamayacaklar. Polisiye tedbir oluyor. Buna gerek yok. Sen insanları fişleyip beni yuhalamasınlar diyeceğine memleketi düzgün yönet, sorunları çöz, yuhalayacaklarına alkışlasınlar" dedi.  

Gençlere seslenen İnce, her sene 10 bin öğrencinin yurt dışına gönderileceğini belirterek, "Avare kasnak gibi boşa çalışıyoruz, çünkü Türkiye'nin markası yok. Türkiye'nin markası yok, çünkü Türkiye'nin tasarımı yok, çünkü Türkiye'nin teknolojisi yok. Tekstilde de böyle fason çalışıyoruz, beyaz eşyada da, otomobilde de. Şimdi ne yapmamız lazım? Gençler beni iyi dinleyin, bu ülkeyi sizinle birlikte kalkındıracağız. Bizim marka oluşturmamız lazım. Tasarım yapmamız lazım. Marka, tasarım, teknoloji. Peki bunu yaparken nasıl yapacağız? İyi eğitim alacağız. Onun için her sene 10 bin öğrenciyi yurt dışına göndereceğiz. Bunu yapamazsak önümüzdeki 100 yılı yoksul geçiririz. Siyasetçi gelecek seçimi, devlet adamı gelecek nesli düşünür. Ben gelecek nesilleri düşünüyorum. Tasarım, teknoloji, marka. Anlaştık mı? Sloganımız da şu olsun; 'Markada olamazsan arkada olursun.' Meydanlarda kavga etmek yok, geleceği konuşacağız. Enerji lazım. Enerjiyi nereden bulacağız? Nükleer enerjiden mi? Hayır. Güneş enerjisinden ve rüzgar enerjisinden. Şu anda 100 birim tüketiyorsak, 100 birim tüketiyoruz. Güneş enerjisinin tüm potansiyelini kullanmış olsak 130 üretebiliyoruz. 30 da artıyor, satabilir fakat güneş enerjisinde sorun var, onu depolamak zor, bataryası zor. Bu ülkenin gençlerini yurt dışına güneş enerjisi konusunda uzman olmaları için göndereceğim" dedi.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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Muharrem InceMuharrem Ince 16 Yeni Meslek
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