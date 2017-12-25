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İmam Hatip Lisesi Öğretmeninden Skandal Açıklama: Kızların Vücut Hatlarını Görünce..

İmam Hatip Lisesi'nde Felsefe öğretmenliği yapan Ercan Harmancı isimli kişinin skandal paylaşımları ortaya çıktı. Harmancı paylaşımlarında beden dersinde kız öğrencileri görmek için bahçeye çıktığını söyledi.

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İmam Hatip Lisesi Öğretmeninden Skandal Açıklama: Kızların Vücut Hatlarını Görünce..

İmam Hatip Lisesi'nde Felsefe öğretmenliği yapan Ercan Harmancı isimli kişinin skandal paylaşımları ortaya çıktı. Harmancı paylaşımlarında beden dersinde kız öğrencileri görmek için bahçeye çıktığını söyledi.

25 Aralık 2017 Pazartesi 17:55
İmam Hatip Lisesi Öğretmeninden Skandal Açıklama: Kızların Vücut Hatlarını Görünce..

Skandal paylaşım ortaya çıktı.

Konya’nın Selçuklu ilçesinde bulunan Ayşe-Kemal İnanç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde Felsefe Öğretmeni olarak görev yapan Ercan Harmancı’nın sosyal medya mesajları tepki çekti. İmam Hatip Lisesi öğretmeni Ercan Harmancı, okuldaki beden eğitimi dersine çıkarak kız öğrencileri görünce tahrik olduğunu yazdı.

Ercan Harmancı, sosyal medya platformu Facebook hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarında  “Ya benim çok sapık duygularım var ya da şeytan onlara uğramıyor... Bir genç kızın vücut hatlarını gördükten sonra şeytan size üflemiyorsa ya erkekliğinizi ya da imanınızı kaybetmişsiniz demektir...” mesajını yayımladı..

Beden Eğitimi dersini “ümmetin kızlarını soyma dersi” olarak tanımlayan Ercan Harmancı, kız öğrencilere ve öğretmenlere “zina” suçlaması yöneltti. Harmancı, şu mesajları paylaştı: “Beden Eğitimi dersi bu ümmetin kızlarını soyma dersi olarak konuldu ve yine öyle devam ediyor... Hem de zorunlu bu zillet bu ümmete yeter...

Bir Beden Eğitimi öğretmenin karşısında vücut kıvrılıyorsa ne kadar olması önemli değil onun adı zinadır... Bugün ‘Beden Eğitimi’ adıyla adet görmüş kızlara zorla ve müfredat gerekçeli zina yaptırılıyor... Bu hiçbir babanın da umurunda değil... Hemi de Müslüman baba... Niyet sorgulamıyorum İslam'ın sınırlarının dışında niyet aranmaz!”

Kız öğrencileri ve beden eğitimi dersini hedef almayı sürdüren Ercan Harmancı, “Kız öğrencilerin giydiği eşofman onları çıplak yapar... Beden Eğitimi değil bedeni şeytana hazırlama eğitimi...” mesajlarını yayımladı.

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

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Son Güncelleme: 25.12.2017 23:41
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Son DakikaImam HatipImam Hatip Taciz
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camerlengo 5 saat önce

Hoca doğru söylüyor ama herkes işine geldiği gibi anlıyor.

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