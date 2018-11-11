İlkokul Mezunu O Kuruma Müdür ve Sanat Danışmanı Olarak Atandı!

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına yapılan liyakatsız atamalar son günlerde gündemden düşmüyor. Eski kızı Kütahya Belediyesi'ne sınavsız açıktan atama ile yerleştirilmiş ve vatandaşlardan oldukça büyük bir tepki almıştı. Bu kez daha vahim bir atama skandalı yaşandı. İlk okul mezunu birisi İstanbul Şehir Tiyatroları Genel Müdürlüğüne Müdür ve Sanat Danışmanı olarak atandı. Makam odası, makam aracı verildi. Üstelik, gezilere de katılarak yol harcırahı alıyor.

Oda TV'nin belgelerine ulaştığı atama skandalı okuyanları şaşırtıyor.

105 Yıllık geçmişe sahip olan ve tiyatro konusunda sanatın en güzelini, en verimlisini icra etmeye çalışan bir Devlet Kurumu olan Şehit Tiyatroları atama skandalı ile çalkalanıyor.

Cüneyt Arda Pamuk isimli bir kişi ilkokul mezunu olmasına rapmen Şehir Tiyatroları’na müdür ve sanat danışmanı ünvanları ile ataması yapıldı. Cüneyt Arda Pamuk'un müdürlük binasında odası, asistanı ve kurum tarafından tahsis edilmiş makam aracı bulunuyor.

105 yıllık geleneği olan Şehir Tiyatroları’nın tarihinde hiçbir zaman bir danışmanlık makamı olmadı ancak, İlkokul mezunu olduğu belirtilen Cüneyt Arda Pamuk, Şehir Tiyatroları’nda “Müdür danışmanı”, “Sanat danışmanı” gibi unvanlar kullanıyor. Yönetim şemasında müdür yardımcılarının da üstünde yer alıyor.

Cüneyt Arda Pamuk, Şehir Tiyatroları’nın düzenlediği birçok turneye de katılıyor. Böylelikle harcırah ve yol parasından da faydalanıyor.

Atamaların hangi kriterlere göre yapıldığı bilinmiyor. Bu isime devletin kasasından her ay maaş yatırılıyor, kiralanan makam arabasını kullanıyor…

Cüneyt Pamuk'un bazı sosyal medya paylaşımları şöyle;

Kaynaklar; Oda TV

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