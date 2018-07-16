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İKM'ye 'Lezbiyen misiniz, bize dokunuyorsunuz' Dedi

Abisini cezaevinde ziyaret etmek isterken, kendisine soyunmasını söyleyen kadın gardiyanlara, “Kafanıza göre bizi arayamazsınız. Lezbiyen misiniz, bize dokunuyorsunuz” diye hakaret ettiği iddia edilen S.Ç. isimli kadın, Bakırköy 26. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada beraat etti.

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İKM'ye 'Lezbiyen misiniz, bize dokunuyorsunuz' Dedi

Abisini cezaevinde ziyaret etmek isterken, kendisine soyunmasını söyleyen kadın gardiyanlara, “Kafanıza göre bizi arayamazsınız. Lezbiyen misiniz, bize dokunuyorsunuz” diye hakaret ettiği iddia edilen S.Ç. isimli kadın, Bakırköy 26. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada beraat etti.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 22:07
İKM'ye 'Lezbiyen misiniz, bize dokunuyorsunuz' Dedi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, yaşanan olay ile ilgili hazırlanan iddianameye göre geçtiğimiz 6 Ocak 2017 günü Metris 1 Nolu T Tipi Ceza İnfaz Kurumu’nda hükümlü C.S.H.Ç.’yi ziyaret etmek için giden kız kardeşi S.Ç.’nin kadın arama odasında üst araması yapıldı.

Bu esnada orada bulunan infaz koruma memurları D.D. ile G.K.’ya üstünü aratmak istemeyen S.Ç. tepki gösterdi. Kendisini aramak isteyen infaz koruma memuruna, “Bilerek yapıyorsunuz. Biz uyuşturucu suçlusu değiliz. Bizi onlarla karıştırmayın. Önce suçumuzu öğrenin. Kafanıza göre bizi arayamazsınız. Lezbiyen misiniz, bize dokunuyorsunuz” dedi ve bu şekilde iki görevli memura hakaret ettiği iddiasıyla S.Ç. hakkında ‘kamu görevlisine görevine karşı hakaret’ suçundan 1 yıldan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

‘ELİNLE YOKLA’ DEDİM

Bakırköy 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada savunmasını yapan S.Ç. isimli kadın şu açıklamayı yaptı:

“Oradaki bayan gardiyan üzerimi çıkarmamı istedi. Tişörtümü çıkarmamı istedi. Ben çıkarmak istemedim. Çamaşırımı göstererek elinizle yoklayın dedim. Hakaret etmedim. Belirtilen sözleri söylemedim, suçu kabul etmiyorum”

S.Ç.’nin kız kardeşi N.Ç. ise tanık sıfatıyla verdiği ifadede suça konu olan sözleri kendisinin söylediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“3 arama cihazından geçtikten sonra kabine alındım. Bayan gardiyan ‘Bana karşı soyun’ dedi. ‘Çırılçıplak mı olacağım. İçimde iç çamaşırı yok’ dedim. Israrla soyunmamı istediler. Ben de ‘Niye böyle yapıyorsunuz, şimdiye kadar böyle bir şeyle karşılaşmadım. Beni çıplak görmek hoşunuza mı gidecek? Soyunmayacağım!’ dedim. Tacize uğradığımı suç duyurusunda bulunacağımı söyledim. Kabinden çıktığımda kız kardeşime de aynı şeyi yapıp yapmadıklarını sordum. Aynı olaya onlar da maruz kalmışlar. Ben de ‘Bunlar niye böyle yapıyor, uyuşturucu mu sokuyoruz içeriye?’ dedim. Bize görüşme yasağı verildi, mağdur olduk, tacize uğradık. Kız kardeşim görevlilere herhangi bir hakarette bulunmadı. Ben sadece olayı anlamaya çalıştım. Burada konuşan bendim. O hiçbir şey söylemedi.”

KARAR

Mahkeme, kadının soyunma talebine karşı koyduğu, giysilerini çıkarmak istemediği, beyanlarında hakaret ve kast unsuru bulunmadığı kanaatine varılarak beraat verdiğini açıkladı. S.Ç. hakkında verilen karar kesinleşti.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

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