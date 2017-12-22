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İkinci Eş Bulma Sitesi Skandalı Sonrası Suriyeli Kadınlar Sitesi Ortaya Çıktı

İkinci eş bulma sitesi skandalının ardından Suriyeli Kadınlar sitesi gündeme bomba gibi düştü. Açılan sitede "Evlenmek İsteyen Suriyeli Kadınlar” gibi başlıklar yer aldı.

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İkinci Eş Bulma Sitesi Skandalı Sonrası Suriyeli Kadınlar Sitesi Ortaya Çıktı

İkinci eş bulma sitesi skandalının ardından Suriyeli Kadınlar sitesi gündeme bomba gibi düştü. Açılan sitede "Evlenmek İsteyen Suriyeli Kadınlar” gibi başlıklar yer aldı.

22 Aralık 2017 Cuma 11:59
İkinci Eş Bulma Sitesi Skandalı Sonrası Suriyeli Kadınlar Sitesi Ortaya Çıktı

Geçtiğimiz günlerde açılan ve gündemde byük tepkilere neden olan ikinci eş bulma sitesi ikinci bir adl Türkiye'de yine açıldı.

İkinci eş arayanlar sitesinin ardından şimdi de Suriyeli Kadınlar sayfaları konuşulmaya başlandı. 

"Suriyeli Kadınlar” adlı sitede "Evlenmek İsteyen Suriyeli Kadınlar”, "Suriyeli Kadınlar Nelerden Hoşlanır”, "Suriyeli Kadınlar Nasıl Giyinir” şeklinde başlıklar ye alırken; bu başlıkların altında savaş nedeniyle Suriye'den Türkiye'ye göç etmek zorunda kalan kadınlar hakkında aşağıda yer aldığı gibi çeşitli cinsiyetçi önyargılar bulunuyor: "Suriyeli kadınlar da bizim kadınlarımız gibi narin varlıklardır. Ülkemizde Suriyeli kadınlar ile evlenmek isteyen genç nüfusun artması gibi, evli erkeklerin de Suriyeli kadınlar ile birlikte olma isteği arttı. Üstelik Suriyeli kadınlar resmi nikah şartı koymadıkları için, erkekler onlar ile de bir ev kurarak yaşamaya başlayabilmektedir."

Sitede ayrıca Suriyeli kadınların psikolojilerinin savaş nedeniyle bozuk olduğu, evlenmelerinin onlara da "faydalı” olacağı iddia edilerek, "Sizler de bu kadınların kendilerini iyileştirebilmelerine destek olabilirsiniz” şeklinde açıklamalar da bulunuyor. Bu başlıkların altında ise siteye giren erkeklerin yazdığı, "30 yaşındayım, Suriyeli bayanla evlenmek istiyorum. Daha önceden evlenmiş olabilir” ya da "Orta yaşta Suriyeli dul bir bayanla evlenmek istiyorum” gibi mesajlar görülebiliyor.

Şanlıurfa'da Kadın Merkezi (KAMER) Vakfı adına çalışmalar yürüten Gülseren Kaplan, çok eşliliğin özellikle kırsal kesimde yeni olmadığını ancak savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınmak zorunda kalan Suriyeli kadınlarla ikinci evlilik yapan erkeklerin ardından bu sayının arttığını dile getiriyor. Kaplan, "Suriyeli kadınlar savaştan kaçıp gelmiş. Bazı erkekler, ‘Sırf korumak için bile, namus adına evlenilir' gibi bakıyor. Çocuğu hiç olmayan ya da olsa da erkek çocuğu olmayan adamlar ikinci eş arıyor” diyor.

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

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