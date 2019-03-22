İkinci el otomobilde kdv uyuşmazlığı çözüldü! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı!

İkinci el araç alım satımında uyuşmazlıklara yol aşan uygulamaya ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Berat ALBAYRAK daha önce açıklamalar da bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yürürlüğe giren uygulamayla birlikte ikinci el araç alanlar, satış yaparken de aldığı KDV oranını uygulayacak.

Dün Hazine ve Maliye Bakanı tarafından verilen müjde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla resmen yürürlüğe girdi.

Konuya ilişkin ResmiGazete’de yayınlanan karar şöyle:

MADDE 1- 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar”a ekli (I) sayılı listenin 9’uncu sırasının sonunda yer alan parantez içi ifadenin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden mükelleflerde bu Kararın birinci maddesinin (a) bendinde belirtilen vergi oranı uygulanarak satın alınan araçların tesliminde, bu araçların alımında uygulanan katma değer vergisi oranı uygulanır."