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İki Türk askerini gözaltına aldı! TSK'dan açıklama geldi

Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü tarafından iki Türk askerinin Yunanistan sınırını yasa dışı geçtikleri gerekçesiyle gözaltına alındıklarını açıklamasının ardından Türk Silahı Kuvvetleri''nden yapılan açıklamada "Alıkonulan personelimiz Yunan Makamları ile yapılan görüşme sonucunda saat 18.30 sularında iade edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

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İki Türk askerini gözaltına aldı! TSK'dan açıklama geldi

Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü tarafından iki Türk askerinin Yunanistan sınırını yasa dışı geçtikleri gerekçesiyle gözaltına alındıklarını açıklamasının ardından Türk Silahı Kuvvetleri''nden yapılan açıklamada "Alıkonulan personelimiz Yunan Makamları ile yapılan görüşme sonucunda saat 18.30 sularında iade edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

09 Eylül 2018 Pazar 19:45
İki Türk askerini gözaltına aldı! TSK'dan açıklama geldi

Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü tarafından iki Türk askerinin Yunanistan sınırını yasa dışı geçtikleri gerekçesiyle gözaltına alındıklarını açıklamasının ardından Türk Silahı Kuvvetleri''nden yapılan açıklamada "Alıkonulan personelimiz Yunan Makamları ile yapılan görüşme sonucunda saat 18.30 sularında iade edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Yunan makamları bazı ulusal medyaya yansıyan iki Türk Askeri'nin Yunan Sınır Polislerine ateş açtığı haberlerinin gerçeği yansıtmadığını ifade ederken askerlerin gözaltında tutulduğu bilgisini doğruladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada "Türkiye-Yunanistan hudut birliğimizde görevli iki askerimiz kaçak göçmenleri takip ve engelleme görevi icra ederken sehven hududun karşı tarafına geçmeleri üzerine Yunan devriyeleri tarafından saat 11.00 sularında alıkonulmuştur. Meydana gelen bu olayda alıkonulan personelimiz Yunan Makamları ile yapılan görüşme sonucunda saat 18.30 sularında iade edilmiştir" denildi.

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Son Güncelleme: 09.09.2018 20:36
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