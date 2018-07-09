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İhraç Edilen Memurları İlgilendiren Karar

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile OHAL komisyonu Cumhurbaşkanlığına bağlantı.

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İhraç Edilen Memurları İlgilendiren Karar

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile OHAL komisyonu Cumhurbaşkanlığına bağlantı.

09 Temmuz 2018 Pazartesi 18:20
İhraç Edilen Memurları İlgilendiren Karar

Az önce Resmi Gazete'de yayımlanan 703 sayılı KHK ile Başbakanlık kaldırıldığı için, OHAL Komisyonu da Cumhurbaşkanlığına bağlandı.

Yayımlanan KHK'da kamudan ihraç edilen memurları ilgilendiren bu durum ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

MADDE 37- 1/2/2018 tarihli ve 7075 sayılı Olağanüstü Hal işlemleri inceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun;

a) 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Başbakan" ibaresi "Cumhurbaşkanı" şeklinde,

b) 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Bakanlar Kurulu" ibaresi "Cumhurbaşkanı" şeklinde,

c) 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan "Başbakanlıkça" ibaresi "Cumhurbaşkanlığınca" şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan "Başbakanın" ibaresi, "Cumhurbaşkanının" şeklinde ve "Cumhurbaşkanlığınca" şeklinde, üçüncü fıkrasında yer alan "Başbakanlıkça" ibaresi ç) 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Başbakanlığa" ibaresi "Cumhurbaşkanlığına" şeklinde,

d) 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Başbakanlık" ibaresi "Cumhurbaşkanlığı" ve ikinci fıkrasında yer alan " Başbakanlıkça" ibaresi "Cumhurbaşkanlığınca" şeklinde,

e) 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Başbakanlık" ibaresi "Cumhurbaşkanlığı" şeklinde, değiştirilmiştir.

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