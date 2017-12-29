İflasın Eşiğindeki Koçarslan 'Terör saldırısı Nedeniyle Valiliğe Tazminat Davası Açtı!'

Ünlü gece kulübü Reina'nın sahibi Mehmet Koçarslan, geçen yılbaşında 39 kişinin hayatını kaybettiği, 79 kişinin de yaralandığı terör saldırısına ilişkin İstanbul Valiliği'nden talep ettiği terör tazminatının reddine karar verilmesinden sonra Bölge İdare Mahkemesine 15 Milyon TL'lik tazminat davası açtı.

Milliyet'te yer alan habere göre, Reina'nın sahibi Mehmet Koçarslan, geçen yılbaşında işletmesinde meydana gelen terör saldırısı için İstanbul Valiliği'nden zararlarının giderilmesi için talepte bulundu. Valilikten red kararı alan Koçarslan, Bölge İdare Mahkemesine Valilikten başvurarak, 15 Milyon TL'lik tazminat davası açtı. Dilekçede, "Saldırı sonrası durum ve koşullar tamamen müvekilin aleyhine değişmiştir. 700 işçi işsiz kalmış, tazminatlarını almak için icra takibi başlatmıştır. Yüzlerce dava devam etmektedir. Müvekil, 2017'de işletmeden hiçbir gelir elde edememiştir. İşletmede görevli personelin ücretini ve iş akdini feshedenlerin tazminatları dahi ödeyemez duruma gelmiştir. Terör saldırısından önce alt kiracılarla ve rezarvasyon yapanlarla yapılan sözleşmeler gereği ağır yükümlülük altına girmiştir. İflas tehlikesiyle karşı karşıyadır.Saldırı nedeniyle müşterinin kafasındaki imaj bozuldu. Ticari itibarı çok büyük darbe aldı. Rezervasyonlar iptal edildi. Yapılan sözleşmeler feshedildi.

Ayrıca çeşitli basın ve yayın organlarında gerçek dışı çıkan haberlerle işletmeye karşı bir nefret oluşturuldu. Davalı idarenin (Valilik) maddi tazminat talebimizi reddetmesi üzerine manevi tazminat talebiyle birlikte iş bu davayı açmak zorunda kaldık.Maddi ve manevi olarak müvekkilin zararı 1 milyar dolardır. Ancak bu rakam tahmin ettiğimizin çok altındadır. Maddi ve manevi zararlarımız bilirkişi marifetiyle tespit edilecektir.Fazlası saklı kalmak kaydıyla davalıdan asıl alacağımız olan 80 milyon TL tutarındaki tazminatın şimdilik 5'i maddi, 10'u manevi olmak üzere 15 milyon TL'lik tazminatın müvekkile ödenmesine karar verilmesini talep ederiz" ifadelerine yer verildi.

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