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İdlib'de Bombalı Saldırı! Ölü ve Yaralılar Var

Suriye kızılayının bulunduğu caddede art arda düzenlenen saldırılarda 5 kişinin hayatını kaybettiği, 35 kişinin yaralandığı bildiriliyor.

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İdlib'de Bombalı Saldırı! Ölü ve Yaralılar Var

Suriye kızılayının bulunduğu caddede art arda düzenlenen saldırılarda 5 kişinin hayatını kaybettiği, 35 kişinin yaralandığı bildiriliyor.

21 Haziran 2018 Perşembe 19:00
İdlib'de Bombalı Saldırı! Ölü ve Yaralılar Var

Suriye kızılayının bulunduğu caddede art arda düzenlenen saldırılarda 5 kişinin hayatını kaybettiği, 35 kişinin yaralandığı bildiriliyor.

Suriye'nin İdlib şehrinin batı girişindeki Suriye kızılayının bulunduğu caddede art arda bombalı saldırılar düzenlendi. Saldırılarda 5 sivilin hayatını kaybettiği, 35 kişinin yaralandığı bildiriliyor. İdlib Sivil Savunma Müdürü Muhammed Hac Yusuf, kentin batısında bir motosiklet ve bir araca yerleştirilen bombaların peş peşe patlatıldığını söyledi.

Saldırıda biri sivil savunma görevlisi olduğu öğrenilen 5 sivilin hayatını kaybettiği, en az 35 kişinin de yaralandığını bildiren Hac Yusuf, yaralılardan bazılarının durumlarının ağır olduğunu belirtti.

Patlamalar sebebiyle civardaki bina ve araçlarda zarar görüldüğü belirtilirken, saldırı henüz hiç bir örgüt tarafından üstlenilmedi.

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