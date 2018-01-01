İddia : PTT 2 Bin 500 Personel Alımı için Yeni İlan Yayımlanacak

696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile PTT'de alımı yapılan ve güvenlik soruşturmaları süren 1750 kişiye müjdeli haber gelmişti, fakat aynı şekilde iptal edilen 2 bin 500 personel alımına dair herhangi bir açıklama gelmedi.

Adayların mağduriyetleri devam ediyor. Mymemur isimli internet sitesinde yer alan habere göre konuyla ilgili İnsan Kaynakları Departmanına ulaşan adaylara söz konusu PTT 2017/3 ilanının iptal edildiği, yeni ilanın çıkılacağı söylenmiş durumda. PTT 'nin yeni alımlarında KPSS ve Mülakat mı yoksa sadece KPSS puanlarıyla mı alım yapılacağı , diğer detaylar yönetmeliğe verilecek son şekil ile belli olacak. PTT'nin 2 bin 500 kişilik alımla ilgili herhangi bir açıklama yapmaması daha önce başvuru yapan ve başvurusu kabul edilen adayları mağdur ediyor.

Süreçle ilgili en azından bir açıklama yapılması aileleriyle birlikte on bine yakın bir kişiyi sevindirecektir. Gelişmelerden siz değerli ziyaretçilerimizi haberdar etmeyi sürdüreceğiz. Memur alımlarıyla ilgili gelişmeleri takip etmek , ilgili haberleri cep telefonunuza alabilmek için kpss cafe mobil uygulamasını indirebilirsiniz.

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