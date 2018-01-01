Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

İddia : PTT 2 Bin 500 Personel Alımı için Yeni İlan Yayımlanacak

696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile PTT'de alımı yapılan ve güvenlik soruşturmaları süren 1750 kişiye müjdeli haber gelmişti, fakat aynı şekilde iptal edilen 2 bin 500 personel alımına dair herhangi bir açıklama gelmedi.

banner396

İddia : PTT 2 Bin 500 Personel Alımı için Yeni İlan Yayımlanacak

696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile PTT'de alımı yapılan ve güvenlik soruşturmaları süren 1750 kişiye müjdeli haber gelmişti, fakat aynı şekilde iptal edilen 2 bin 500 personel alımına dair herhangi bir açıklama gelmedi.

01 Ocak 2018 Pazartesi 14:20
İddia : PTT 2 Bin 500 Personel Alımı için Yeni İlan Yayımlanacak

İddia : PTT 2 Bin 500 Personel Alımı için Yeni İlan Yayımlanacak

696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile PTT'de alımı yapılan ve güvenlik soruşturmaları süren 1750 kişiye müjdeli haber gelmişti, fakat aynı şekilde iptal edilen 2 bin 500 personel alımına dair herhangi bir açıklama gelmedi.

Adayların mağduriyetleri devam ediyor. Mymemur isimli internet sitesinde yer alan habere göre konuyla ilgili İnsan Kaynakları Departmanına ulaşan adaylara söz konusu PTT 2017/3 ilanının iptal edildiği, yeni ilanın çıkılacağı söylenmiş durumda. PTT 'nin yeni alımlarında KPSS ve Mülakat mı yoksa sadece KPSS puanlarıyla mı alım yapılacağı , diğer detaylar yönetmeliğe verilecek son şekil ile belli olacak. PTT'nin 2 bin 500 kişilik alımla ilgili herhangi bir açıklama yapmaması daha önce başvuru yapan ve başvurusu kabul edilen adayları mağdur ediyor.

Süreçle ilgili en azından bir açıklama yapılması aileleriyle birlikte on bine yakın bir kişiyi sevindirecektir. Gelişmelerden siz değerli ziyaretçilerimizi haberdar etmeyi sürdüreceğiz. Memur alımlarıyla ilgili gelişmeleri takip etmek , ilgili haberleri cep telefonunuza alabilmek için kpss cafe mobil uygulamasını indirebilirsiniz.

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 01.01.2018 14:23
Anahtar Kelimeler:
PttPtt 2 Bin 500 Personel Alımı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeni Yılın İlk Saatlerinde Dehşet Saçtı! Kahreden Detay...
Yeni Yılın İlk Saatlerinde Dehşet Saçtı! Kahreden Detay...
YSK'dan İYİ Parti'ye Şok Yanıt! Neden Reddedildi?
YSK'dan İYİ Parti'ye Şok Yanıt! Neden Reddedildi?
ABD'de Silahlı Saldırı 4 Kişi Hayatını Kaybetti
ABD'de Silahlı Saldırı 4 Kişi Hayatını Kaybetti

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim