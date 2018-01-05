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İcra Müdür Yardımcılığı Kura Töreni 16 Ocak'ta

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sayfasından 11-12 Aralık 2017 tarihleri arasında sözlü sınava giren ve atanmaya hak kazanan icra müdür yardımcılarının görev yerlerinin belirlenmesi için düzenlenecek kura töreninin 16 Ocak 2018 tarihinde yapılacağı bildirildi.

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İcra Müdür Yardımcılığı Kura Töreni 16 Ocak'ta

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sayfasından 11-12 Aralık 2017 tarihleri arasında sözlü sınava giren ve atanmaya hak kazanan icra müdür yardımcılarının görev yerlerinin belirlenmesi için düzenlenecek kura töreninin 16 Ocak 2018 tarihinde yapılacağı bildirildi.

05 Ocak 2018 Cuma 18:13
İcra Müdür Yardımcılığı Kura Töreni 16 Ocak'ta

İcra Katipliğinden İcra Müdür Yardımcılığına Yükseleneler Dikkat! Kura Töreni 16 Ocak'ta

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sayfasından 11-12 Aralık 2017 tarihleri arasında sözlü sınava giren ve atanmaya hak kazanan icra müdür yardımcılarının görev yerlerinin belirlenmesi için düzenlenecek kura töreninin 16 Ocak 2018 tarihinde yapılacağı bildirildi. Personel Genel Müdürlüğü'nden bugün yapılan duyuruda kura töreninin HSK Konferans Salonunda saat 14.00'de başlayacağı bildirildi. Bakanlık tarafından yapılan duyuru şu şekilde: 

11-12 Aralık 2017 tarihleri arasında sözlü sınavı yapılan ve atanmaya hak kazanan icra müdür yardımcılarının görev yerlerinin belirlenmesi amacıyla düzenlenecek olan kura töreni 16 Ocak 2018 Salı günü saat 14.00'de Hâkimler ve Savcılar Kurulu Konferans Salonunda yapılacaktır. Törene katılmak isteyenlerin, belirtilen gün ve saatte kura salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

Adres : Konya Yolu No: 70 Beşevler / Ankara (HSK Binası Zemin Kat)

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Son Güncelleme: 05.01.2018 18:16
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Icra Müdür YardımcılığıIcra Müdür Yardımcılığı Kura Töreni
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