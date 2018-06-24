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İçişleri Bakanlığı'ndan Seçim Açıklaması! (Oy Verme Saatlerine Dikkat Çekildi)

Türkiye Cumhuriyeti , Cumhurbaşkanlığı sistemi Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleriyle ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması.

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İçişleri Bakanlığı'ndan Seçim Açıklaması! (Oy Verme Saatlerine Dikkat Çekildi)

Türkiye Cumhuriyeti , Cumhurbaşkanlığı sistemi Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleriyle ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması.

24 Haziran 2018 Pazar 09:24
İçişleri Bakanlığı'ndan Seçim Açıklaması! (Oy Verme Saatlerine Dikkat Çekildi)

Türkiye Cumhuriyeti , Cumhurbaşkanlığı sistemi Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleriyle ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması.

Bakanlık resmi internet sayfasından ve sosyal medya hesaplarından az önce yapılan duyuruda, oy verme işlemlerinin Tüm Türkiye'de herhangi bir sorun olmaksızın başladığı, sandıkların 17.00'a kadar açık olacağı bildirildi.

Bakanlık açıklamasında seçime ilişkin, "Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekli Genel Seçimi oy verme işlemleri saat 08.00 itibariyle tüm Türkiye'de Emniyet ve Jandarma bölgelerinde sorunsuz bir şekilde başlamıştır" ifadelerine yer verildi. 

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Son Güncelleme: 24.06.2018 09:27
Anahtar Kelimeler:
İçişleri BakanlığıSandıkSeçim
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Ekrem kavlak 3 saat önce

Vatan ve millet için hayırlara vesile olsun kim canını düşünmeden usenmeden bu millet bu devlet bu toprak için elinden gelenin en iyisini yapacaksa o gelsin .
Hayırsız bir seçim olacaksa Rabbimiz o günleri göstermesin çok kan aktı bu toprak bu millet ve de bu bayrak için artık yeter demenin vakti zamanı gelmiştir Allah yar ve yardımcımız olsun

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