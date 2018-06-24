İçişleri Bakanlığı'ndan Seçim Açıklaması! (Oy Verme Saatlerine Dikkat Çekildi)

Türkiye Cumhuriyeti , Cumhurbaşkanlığı sistemi Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleriyle ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması.

Bakanlık resmi internet sayfasından ve sosyal medya hesaplarından az önce yapılan duyuruda, oy verme işlemlerinin Tüm Türkiye'de herhangi bir sorun olmaksızın başladığı, sandıkların 17.00'a kadar açık olacağı bildirildi.

Bakanlık açıklamasında seçime ilişkin, "Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekli Genel Seçimi oy verme işlemleri saat 08.00 itibariyle tüm Türkiye'de Emniyet ve Jandarma bölgelerinde sorunsuz bir şekilde başlamıştır" ifadelerine yer verildi.

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