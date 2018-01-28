İçişleri Bakanlığı TTB'nin Skandal Açıklamasıyla ilgili Suç Duyurusunda Bulundu

İçişleri Bakanlığı, Türkiye Tabipler Birliği Merkez Konseyi üyeleri hakkıdna Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı. Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditlerin ortadan kaldırılması için Afrin'de başlatılan Zeytin Dalı harekatına ilişkin TTB'nin tepkilere neden olan açıklamasıyla ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede, TTB merkez konseyi üyelerinin görevine son verilmesi için suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan duyuruda , TTB tarafından yapılan skandal açıklamanın Sağlık Çalışanlarını, doktorları öldüren terör örgütünü açıkça kınamak yerine onlara neredeyse destek çıkan bir açıklama olduğuna yer verildi. İçişleri Bakanlığı "Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi üyeleri hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunma ve ayrıca yine Cumhuriyet Başsavcılığından 6203 sayılı kanunun ek madde 2/2 uyarınca bugüne kadar ambulanslarla, hastanelere ateş eden, sağlık çalışanlarını, doktorları öldüren terör örgütünü açıkça kınayan bir açıklama yapamayan Türk Tabipler Birliği'nin merkez konseyi üyelerinin görevlerine son verilmesi amacıyla Asliye Hukuk Mahkemesine dava açılmasını talep etme zorunluluğu hasıl olmuştur" ifadelerini kullandı.

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