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İçişleri Bakanlığı'ndan Milyonlarca Telefona Gönderildi! Dikkat!

İçişleri Bakanlığı'nca vatandaşlara gönderilen bilgilendirme mesajında kendilerini devlet büyüklerinin yakınları olarak tanıtanların söylediklerine inanılmaması gerektiği vurgulandı.

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İçişleri Bakanlığı'ndan Milyonlarca Telefona Gönderildi! Dikkat!

İçişleri Bakanlığı'nca vatandaşlara gönderilen bilgilendirme mesajında kendilerini devlet büyüklerinin yakınları olarak tanıtanların söylediklerine inanılmaması gerektiği vurgulandı.

28 Nisan 2018 Cumartesi 16:11
İçişleri Bakanlığı'ndan Milyonlarca Telefona Gönderildi! Dikkat!

İçişleri Bakanlığı'nca vatandaşlara gönderilen bilgilendirme mesajında kendilerini devlet büyüklerinin yakınları olarak tanıtanların söylediklerine inanılmaması gerektiği vurgulanarak , bu kişilere itibar edilmemesi gerektiği, bu tür durumlarda derhal emniyete bildirim yapılması gerektiği vurgulandı.

Bakanlık Mesajında, "Kendisini devlet büyüklerimizin özel kalem müdürü, danışmanı gibi ünvanlar kullanarak tanıtan ve menfaat elde etmek isteyenlere itibar etmeyiniz. 155-156-112 ihbar hattını arayın." ifadelerine yer verildi. 

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İçişleri BakanlığıIçişleri Bakanlığı Son Dakika
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