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İçişleri Bakanlığı GYS ve Unvan Değişikliği Sınavı Sonuçları Açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı'nca 21 Nisan 2018 tarihinde gerçekleştirilen İçişleri Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav sonuçları açıklandı.

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İçişleri Bakanlığı GYS ve Unvan Değişikliği Sınavı Sonuçları Açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı'nca 21 Nisan 2018 tarihinde gerçekleştirilen İçişleri Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav sonuçları açıklandı.

16 Mayıs 2018 Çarşamba 17:26
İçişleri Bakanlığı GYS ve Unvan Değişikliği Sınavı Sonuçları Açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı'nca 21 Nisan 2018 tarihinde gerçekleştirilen İçişleri Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav sonuçları açıklandı. Sonuçlar www.meb.gov.tr/sinavlar/sorgu/diger/Ss/2018/icisleri_gys_mayis_2018_ywqa/Ss_Frm.asp adresi üzerinden T.C. Kimlik numarası ve sistem tarafından oluşturulan güvenlik kodunun doğru girilmesiyle erişilebilir durumda. 

Sınavlara dair düşüncelerinizi ve taleplerinizi sayfanın altında yer alan yorum kısmı vasıtasıyla bizlerle ve diğer ziyaretçilerimizle paylaşabilirsiniz.

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İçişleri BakanlığıIçişleri Bakanlığı Sınav Sonuçları
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