İçişleri Bakanlığı GYS ve Unvan Değişikliği Sınavı Sonuçları Açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı'nca 21 Nisan 2018 tarihinde gerçekleştirilen İçişleri Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav sonuçları açıklandı. Sonuçlar www.meb.gov.tr/sinavlar/sorgu/diger/Ss/2018/icisleri_gys_mayis_2018_ywqa/Ss_Frm.asp adresi üzerinden T.C. Kimlik numarası ve sistem tarafından oluşturulan güvenlik kodunun doğru girilmesiyle erişilebilir durumda.

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