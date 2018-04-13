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İçişleri Bakanlığı GY ve Unvan Değişikliği Sınav Giriş Belgeleri Yayımlandı

İçişleri Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Sınav Giriş Belgesi MEB tarafından açıklandı.

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İçişleri Bakanlığı GY ve Unvan Değişikliği Sınav Giriş Belgeleri Yayımlandı

İçişleri Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Sınav Giriş Belgesi MEB tarafından açıklandı.

13 Nisan 2018 Cuma 18:39
İçişleri Bakanlığı GY ve Unvan Değişikliği Sınav Giriş Belgeleri Yayımlandı

İçişleri Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına ait sınav giriş belgeleri Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden erişime açıldı.

21 Nisan 2018 tarihinde MEB tarafından gerçekleştirilecek sınav için başvuru yapan ve sınava girmeye hak kazanan adaylar Milli Eğitim Bakanlığı'nın https://basvurular.meb.gov.tr/bsv3/SinavGirisKarti/ adresini ziyaret ederek ilgili alanları doldurarak sınav giriş belgelerini temin edebilecekler.  İçişleri Bakanlığı duyuruları, kamudan haberler, özel sektör iş fırsatları, dünyadan son dakika gelişmeleri ve çok daha fazlasını yakından takip etmek için kpss cafe mobil uygulamasını ücretsiz indirebilirsiniz. 

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